FENITEL celebra su 48ª Asamblea General en Sevilla y presenta su nueva identidad corporativa

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(Información remitida por la empresa firmante)

FENITEL ha celebrado en Sevilla su 48ª Asamblea General, coincidiendo con la Feria AOTEC 2026, reuniendo a asociaciones, empresas instaladoras e integradoras, fabricantes, operadores e instituciones del sector de las telecomunicaciones. El encuentro sirvió además para presentar la nueva identidad corporativa de la federación, una evolución de marca que refuerza su compromiso con la representación, la conexión y el impulso del sector digital

Madrid, 3 de mayo de 2026.- FENITEL celebró la pasada semana en Sevilla su 48ª Asamblea General, consolidando una vez más este encuentro como una de las principales citas del sector de las telecomunicaciones en España.



La jornada congregó a representantes de asociaciones territoriales, empresas instaladoras e integradoras, fabricantes, operadores y profesionales del sector para analizar la evolución del mercado, los desafíos tecnológicos y regulatorios, así como las líneas estratégicas que marcarán la actividad de la federación durante los próximos meses.



Uno de los momentos más destacados de la Asamblea fue la presentación de la nueva identidad corporativa de FENITEL, una evolución de marca que simboliza la capacidad de adaptación e innovación de la organización ante un entorno en constante transformación. La nueva imagen refuerza el papel de FENITEL como punto de encuentro donde convergen tres pilares fundamentales: la representación institucional del sector, la interconexión nacional entre asociaciones y empresas y el crecimiento profesional de los instaladores e integradores de telecomunicaciones.



A la finalización de la Asamblea General se sumaron representantes de todos los ámbitos del ecosistema de las telecomunicaciones, junto con destacados representantes institucionales del sector, fortaleciendo el diálogo y la colaboración entre los diferentes agentes que impulsan la transformación digital y la conectividad en España.



Durante la cena institucional celebrada al término de la jornada, FENITEL reconoció la trayectoria, dedicación y contribución de diversas personas y entidades que han desempeñado un papel relevante en el desarrollo de la federación y del sector durante el ejercicio 2025-2026.



La actividad continuó con la participación de FENITEL en la Feria AOTEC, celebrada en FIBES, donde la federación estuvo presente en el stand P7. El espacio se convirtió en un punto de encuentro para asociados, empresas colaboradoras, administraciones y profesionales del sector, registrando una importante afluencia de visitantes.



Entre los elementos que suscitaron mayor expectación destacaron las demostraciones de emisiones en pruebas de UHD-4K con tecnología HDR, realizadas gracias a la colaboración de UHD Spain, que permitieron mostrar a los asistentes las capacidades de la nueva generación de televisión de ultra alta definición.



Asimismo, una representación del concepto de Edificio Monitorizado y Conectado captó el interés de profesionales y responsables institucionales, mostrando cómo los edificios inteligentes pueden compartir información y servicios con su entorno urbano, integrándose en los ecosistemas de ciudad inteligente y contribuyendo a una gestión más eficiente, sostenible y conectada de los recursos.



La elevada participación registrada tanto en la Asamblea como en la Feria AOTEC ha puesto de manifiesto la fortaleza del sector y la importancia de seguir impulsando espacios de colaboración que permitan afrontar con éxito los retos y oportunidades de un mercado cada vez más dinámico y estratégico para la economía digital.



La celebración de esta 48ª Asamblea General y la participación en la Feria AOTEC han permitido a FENITEL mostrar su capacidad de representación, conexión e impulso del sector en un momento decisivo para la transformación digital. La federación reafirma así su compromiso con las empresas instaladoras e integradoras de telecomunicaciones, promoviendo la innovación, la colaboración y el desarrollo profesional como motores de crecimiento para el conjunto del sector.



Sobre FENITEL

FENITEL es la organización de referencia que representa a las empresas instaladoras e integradoras de telecomunicaciones en España, promoviendo la innovación, la formación, la representación institucional y el desarrollo profesional del sector.

Contacto

Emisor: Fenitel

Nombre contacto: Natalia Llorca Mataix

Descripción contacto: Responsable de Comunicación y Promoción de Fenitel

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