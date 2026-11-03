FENITEL organiza TELCOM 2026 para impulsar las telecomunicaciones al servicio de la sociedad

Pausa Café TELCOM 2025 - FENITEL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.- El encuentro anual contará con cuatro mesas de debate enfocadas en televisión, edificios conectados, ciudades inteligentes y talento profesional

La sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) acogerá el próximo 6 de noviembre TELCOM 2026. El encuentro anual, organizado por la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL), reunirá a los principales agentes del ecosistema de las telecomunicaciones para compartir experiencias, analizar retos y generar oportunidades de colaboración.



TELCOM 2026 se consolida como un espacio de encuentro entre empresas, profesionales, instituciones y organizaciones sectoriales que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a la transformación digital. Su objetivo común reside en impulsar infraestructuras y servicios que mejoren la conectividad, la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos.



El programa del evento se articulará en torno a cuatro mesas de debate que abordarán cuestiones estratégicas para el sector. La primera mesa, dedicada a televisión y radio, analizará la evolución de la TDT, los nuevos estándares audiovisuales y los servicios de valor añadido. Entre las novedades, destaca la radio accesible en TDT impulsada por RTVE, una iniciativa que permitirá acercar la programación radiofónica a las personas con discapacidad auditiva mediante subtítulos y lengua de signos.



La segunda mesa tratará sobre los edificios digitalizados y conectados, explorando nuevas infraestructuras y servicios inteligentes para mejorar la eficiencia, la seguridad, la accesibilidad y el bienestar de las personas. Por su parte, el debate sobre ciudades inteligentes se centrará en la conectividad, la innovación y la colaboración para avanzar hacia territorios más sostenibles y servicios públicos eficientes.



Finalmente, la cuarta mesa abordará el talento y el futuro profesional, incluyendo aspectos sobre formación, nuevas competencias y el necesario relevo generacional para responder a las necesidades de un sector en constante evolución.



Uno de los valores de TELCOM 2026 es su capacidad para conectar ámbitos profesionales y empresariales complementarios. Junto a las empresas patrocinadoras, participarán como colaboradores colegios profesionales de ingeniería, arquitectura y administración de fincas, asociaciones sectoriales y organizaciones como AMETIC y el Clúster de Smart Cities. Asimismo, la colaboración de la Corporación RTVE subraya la importancia de la innovación audiovisual y la accesibilidad en los servicios de comunicación.



Con este evento, FENITEL reafirma su compromiso con la colaboración sectorial, la innovación y la profesionalización, poniendo en valor el papel de las empresas instaladoras e integradoras, fundamentales para trasladar las infraestructuras y soluciones tecnológicas a los hogares, edificios, empresas y administraciones. La organización recuerda que el futuro de las telecomunicaciones depende de la capacidad de todos sus protagonistas para trabajar juntos y convertir la tecnología en mejores servicios para la sociedad.





Emisor: FENITEL

Nombre contacto: Natalia Llorca Mataix

Descripción contacto: FENITEL

Teléfono de contacto: 917 874 277



