Fénix Byte saca una herramienta para auditar una web online y gratis - Fénix Byte

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre de 2026.- Una página web corporativa ya no se valora solo por su aspecto. Para muchas empresas es el primer contacto con un posible cliente y, en pocos segundos, determina si esa visita termina en una llamada, un formulario o un abandono. La agencia madrileña Fénix Byte, especializada en diseño y desarrollo web, ha puesto en marcha una auditoría web gratuita que analiza precisamente ese momento.

Los datos respaldan el peso de la experiencia de usuario. Según el estudio de Google The Need for Mobile Speed (2016), el 53% de las visitas desde el móvil se abandonan cuando una página tarda más de tres segundos en cargar. Por su parte, el informe The Business Value of Design, publicado por McKinsey en 2018, concluyó que las empresas con mejor puntuación en diseño aumentaron sus ingresos 32 puntos porcentuales más que la media de su sector en cinco años.

Una web que genera negocio combina varios factores. La claridad del mensaje permite entender en la primera pantalla qué ofrece la empresa, a quién se dirige y qué paso dar a continuación. Una arquitectura de la información ordenada facilita la navegación y evita que el visitante se pierda. La velocidad de carga y la correcta adaptación al móvil influyen tanto en la permanencia como en el posicionamiento. La orientación a objetivos, por último, hace que cada página conduzca a una acción concreta, ya sea una consulta, una compra o una solicitud de presupuesto. A ello se suman las señales de confianza, como las opiniones de clientes, los casos reales o los datos visibles de la empresa.

La herramienta de Fénix Byte revisa estos aspectos mediante 32 comprobaciones agrupadas en siete áreas, entre ellas la primera pantalla, el mensaje, los botones, la confianza, el contacto, la medición y el rendimiento en móvil, con la velocidad calculada a través del sistema de medición de Google. El análisis se realiza en directo y sin registro: basta con introducir la dirección de la web para obtener una nota sobre 100 y los tres fallos que más clientes cuestan, cada uno con la evidencia de dónde se ha detectado. Quien lo solicite puede recibir además el informe completo por correo y una llamada del equipo para ordenar las prioridades.

Muchas empresas invierten en publicidad para atraer visitas a una web que después no convierte. La auditoría permite ver con datos dónde se pierden esos contactos antes de invertir más, explica Juan José Toral, fundador y director de Fénix Byte, Agencia de Diseño web en Madrid.

Con sede en Madrid, Fénix Byte ha entregado más de 450 proyectos de diseño y desarrollo web, tiendas en línea y posicionamiento en buscadores.

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