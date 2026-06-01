El fenómeno mundial K-Pop aterriza en Vallsur con la celebración del musical ‘K-Power’

El gran espectáculo ‘K-Power, el musical K-Pop’ tendrá lugar en Vallsur el sábado 6 de junio - K-POWER, EL MUSICAL K-POP

· Tras su exitosa temporada en el Teatro Calderón de Madrid, el gran espectáculo ‘K-Power, el musical K-Pop’ se representará en Vallsur el sábado 6 de junio de manera gratuita

· Vallsur completará la programación con actividades inspiradas en el universo K-Pop como clases de coreografías y espacios de maquillaje temático

(Información remitida por la empresa firmante)

se convertirá este fin de semana en elcon unaque combinará música, baile, maquillaje temático y espectáculos en directo, y que podrá disfrutarse de

El sábado 6 de junio tendrá lugar en el centro comercial vallisoletano el gran espectáculo ‘K-Power, el musical K-Pop’ -de 19:30 a 20:30 horas-, una producción de Octopus Producciones que llega a la ciudad de Valladolid dentro de su gira nacional. Tras su exitosa temporada en el Teatro Calderón de Madrid, el show recorre ahora los principales escenarios de España, acercando al público una experiencia musical llena de energía, ritmo y espectaculares coreografías.

Inspirado en el universo y las canciones de las cazadoras de demonios (K-Pop Demon Hunters), el espectáculo propone una vibrante experiencia musical dirigida tanto a los seguidores del K-Pop como a quienes quieran descubrir una propuesta diferente y divertida. Un espectáculo dinámico, visual y muy participativo que invita al público a cantar, aplaudir y disfrutar de una experiencia musical única.

“Queremos ofrecer propuestas de ocio innovadoras y diferenciales que conviertan Vallsur en un punto de encuentro para todos los públicos. El K-Pop es actualmente uno de los fenómenos culturales más populares del momento y con mayor impacto entre los jóvenes, y creemos que esta programación permitirá acercarlo a Valladolid de una forma divertida, participativa y accesible”, afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Además del musical, la programación arrancará el viernes 5 de junio con una clase coreográfica K-Pop abierta al público (de 19 a 20 horas), donde los asistentes podrán aprender algunos de los pasos más característicos de este estilo musical. El sábado 6 de junio, Vallsur contará también con un espacio temático inspirado en la estética de los artistas K-Pop (de 12 a 14 horas y de 17 a 19 horas) donde los visitantes podrán experimentar con diferentes looks y maquillajes.

Programa de actividades K-Pop en Vallsur

Clase coreográfica K-Pop

Viernes 5 de junio de 2026

De 19:00 a 20:00 h

• Idol Makeup Station

Sábado 6 de junio de 2026

De 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h

• K-POWER, el musical K-Pop

Sábado 6 de junio de 2026

De 19:30 a 20:30 h

Todas las actividades son gratuitas y de acceso libre, hasta completar aforo.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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