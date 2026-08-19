La Feria de Cantón ayuda a los compradores internacionales a anticiparse a las temporadas de venta minorista

(Información remitida por la empresa firmante)

-Abarcando más allá de la vuelta al cole, la Feria de Cantón ayuda a los compradores internacionales a anticiparse a las principales temporadas de venta minorista

GUANGZHOU, China, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Con el inicio de la temporada de compras para la vuelta al cole, la demanda de material escolar, herramientas de aprendizaje y productos de tecnología educativa va en aumento. Los instrumentos de escritura, uno de los elementos más esenciales en la rutina diaria de aprendizaje de los estudiantes, que se exhiben en la Feria de Cantón, ofrecen una perspectiva única para observar la evolución de las tendencias de compra para la vuelta al cole, desde diseños centrados en la sostenibilidad hasta una mayor funcionalidad y nuevas características inteligentes.

Innovaciones ecológicas en materiales y diseño

Uno de los avances más notables fue la creciente adopción de materiales y diseños respetuosos con el medio ambiente. Varios expositores han mostrado bolígrafos fabricados con PLA, un material de base biológica derivado de recursos vegetales renovables como el maíz. En condiciones de compostaje industrial, estos materiales se biodegradan, ofreciendo una alternativa a los plásticos convencionales. Otros expositores presentaron bolígrafos fabricados con plástico oceánico 100% reciclado. Contando con la certificación del Estándar Global de Reciclaje (GRS), estos productos reducen significativamente las emisiones de carbono en comparación con las alternativas tradicionales, a la vez que satisfacen la creciente demanda de bienes de consumo sostenibles.

La innovación medioambiental se extendió más allá de los materiales, abarcando también el diseño de productos. Los expositores mostraron artículos de papelería fabricados con recursos reciclables, junto con soluciones recargables y que ahorran madera, contribuyendo a reducir los residuos a lo largo del ciclo de vida del producto. Un lápiz que no necesitaba afilarse contaba con un mecanismo de mina giratoria y recambios reemplazables, al mismo tiempo que los bolígrafos de colores borrables, los bolígrafos de fricción y las plumas estilográficas recargables de fricción mejoraban la usabilidad al permitir una escritura fluida y correcciones sencillas, enriqueciendo así las experiencias de aprendizaje cotidianas y fomentando un consumo más sostenible.

Avances en la funcionalidad impulsados por IA

La integración de la inteligencia artificial también demostró cómo los artículos de papelería tradicionales están trascendiendo su función convencional. Una nueva generación de bolígrafos traductores inteligentes combinó la familiaridad de la escritura a mano con funciones basadas en IA, como la traducción multilingüe, la organización de contenido, la generación de mapas mentales y la asistencia informativa.

Para los compradores internacionales, las campañas de ventas estacionales de éxito suelen comenzar con decisiones de abastecimiento tomadas con meses de anticipación. Ya sea con el objetivo de satisfacer la demanda de regreso a clases, las compras de fin de año o los lanzamientos de nuevos productos, la Feria de Cantón sigue desempeñando un papel importante al ayudar a los compradores a descubrir nuevos productos, conectar con proveedores y responder a las tendencias de consumo en constante evolución. Este octubre, la 140ª Feria de Cantón se inaugurará por todo lo alto, celebrando el 70º aniversario de su fundación. Gracias a que disponer de un enorme área de exposición de 1,55 millones de metros cuadrados, reunirá a más de 30.000 empresas. Tres fases continuarán impulsando el desarrollo innovador, sostenible e inteligente, y proporcionarán a los compradores internacionales una plataforma comercial integral con una amplia variedad de productos, productos de calidad a precios competitivos y servicios convenientes, eficientes y fiables.

Para preinscribirse, haga clic aquí:https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

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