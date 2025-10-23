(Información remitida por la empresa firmante)

-Maravilla tecnológica en la Feria de Cantón: la maravilla eDisplay de PHOMI desata un frenesí de pedidos global

GUANGZHOU, China, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la 138ª Feria de Cantón, la revolucionaria cortina eDisplay de PHOMI acaparó toda la atención, obteniendo los premios Oro y Plata al Diseño Innovador de 2025. Esta innovación reutiliza ingeniosamente los residuos de construcción para crear un acabado de construcción sin emisiones de carbono, integrando una pantalla de información dinámica. Es un punto de inflexión en la construcción, ofreciendo un camino sostenible hacia ciudades inteligentes y bajas en carbono en todo el mundo.

El producto de PHOMI recicla materiales como recortes de piedra y polvo de relaves. Su característica más destacada es la pantalla de información digital en la superficie del material, que sustituye a las vallas publicitarias tradicionales. El control preciso de la microestructura permite una conducción eficiente de la luz, con canales ópticos microscópicos que guían la luz, lo que permite una salida de vídeo nítida.

Un jurado de los Premios CF de Diseño Innovador de la Feria de Cantón elogió: "Integrar la transmisión de información en las fachadas en lugar de añadir pantallas es brillante. La Cortina eDisplay de PHOMI transforma nuestra comprensión de los edificios, la interacción humana con ellos y los espacios urbanos en su conjunto".

Desde su debut, la tecnología ha cosechado reconocimiento internacional, incluyendo medallas de oro en Francia y Núremberg, y otros galardones en Ginebra. Actualmente, forma parte de diversas iniciativas bajas en carbono en Oriente Medio, como la Nueva Ciudad Digital de Arabia Saudí y la Comunidad Cero Carbono de Omán.

En el Pabellón de Materiales de Construcción Ecológicos de la feria, ubicado en el pabellón 13.2, una maqueta dinámica a escala real de un muro cortina cero carbono cautiva a los visitantes. Pueden ver en directo el control del contenido del muro a través de una aplicación móvil. La exposición de PHOMI también presenta productos derivados de econiclay, como la serie eCovering Marble ignífuga de grado A, que ofrece soluciones para fachadas curvas.

"Esto trasciende las mejoras de materiales; redefine la interacción entre la información y el edificio", comentó un representante de compras de la Feria de Cantón. "Potencia la infraestructura urbana mediante la cocreación, vital para el rápido progreso de los países en desarrollo".

PHOMI también anunció que algunos constructores europeos y de Oriente Medio firmaron cartas de cooperación el día de la inauguración. El equipo pretende licenciar gradualmente la tecnología, fomentando un estándar global de materiales de construcción con cero emisiones de carbono.

Acerca de PHOMI

PHOMI se ha dedicado a la I+D, fabricación y venta de materiales de vanguardia y carbono neutral desde 2008. El equipo de PHOMI utiliza tecnologías modernas de la era digital, combinándolas con el conocimiento de la artesanía tradicional para crear materiales sostenibles, ecológicos e inspiradores para los humanos en la pieza central.

