La Feria de Cantón registra una década de crecimiento en la economía mundial de los animales de compañía

GUANGZHOU, China, 5 de mayo de 2025/PRNewswire/ -- La fase 3 de la 137ª edición de la Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón), celebrada del 1 al 5 de mayo, marcó el undécimo año de la zona de exposición dedicada a productos y alimentos para mascotas. Desde su inauguración en la 116ª edición de 2014, la zona ha evolucionado a la par que el propio sector de los animales de compañía, reflejando el cambio de las mascotas como simples acompañantes a motores clave del gasto de los consumidores.

Los datos de mercado apuntan a un crecimiento constante en una amplia gama de segmentos de la economía de los animales de compañía, como la alimentación, los productos de higiene y los comederos inteligentes, entre otros. Cada área ofrece un potencial significativo. Según Global Market Insights, solo el mercado de accesorios para mascotas alcanzó los 23.400 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca hasta los 49.600 millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual prevista del 7,9%. A medida que la industria se expande, la competencia se intensifica, empujando a las empresas a adaptarse e innovar continuamente.

La 137ª edición de la Feria de Cantón supuso la quinta participación de Puyuan (Dalian) Pet Products Co., Ltd., que valora el certamen por sus ventajas únicas frente a las exposiciones específicas del sector. May Wu, directora de operaciones de Puyuan, señaló que la feria atrae a un grupo más diverso de compradores, lo que permite acceder a equipos de compras que a menudo están ausentes en ferias especializadas. Esta exposición les ha abierto las puertas a nuevos segmentos de clientes y les ha permitido recibir pedidos más importantes de grandes minoristas y supermercados.

Demostrando su compromiso con la innovación, Hangzhou TianYuan Pet Products Co., Ltd. sigue desvelando sus últimas ofertas en cada edición de la feria. Hace unos años, esta industria estaba aún en sus inicios, pero ahora ha alcanzado una escala considerable, explicó Haha, directora de marketing de TianYuan. Con más de dos décadas de experiencia, hemos sido testigos directos de esta transformación.

La Feria de Cantón también ha desempeñado un papel fundamental en el rápido desarrollo del sector de los animales de compañía. Esta zona de exposición, en la que inicialmente se exponían artículos de primera necesidad como comida y juguetes, ha evolucionado hasta convertirse en un centro de innovación que presenta soluciones avanzadas que redefinen el cuidado de las mascotas, como un dispositivo ganador de un premio CF que utiliza el control por voz y el láser para atraer a los gatos, aliviar su ansiedad y fomentar el ejercicio. Las ofertas más recientes también hacen hincapié en la comodidad de la convivencia, desde muebles multifuncionales para mascotas y dueños hasta arenas minerales con oxígeno para gatos que mejoran el entorno doméstico.

La evolución de la zona de productos y alimentos para mascotas de la Feria de Cantón no sólo refleja el avance del sector, sino que también subraya el creciente vínculo entre las personas y sus animales de compañía.

