La feria comercial COSMETIC 360 presenta el tema de este año: "Regenerations"

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- COSMETIC 360, la feria internacional de innovación en la industria de la perfumería y la cosmética, se celebrará los días 14 y 15 de octubre de 2026 en el Carrousel du Louvre de París, reuniendo una vez más a los principales innovadores del sector.

Organizada por COSMETIC VALLEY, la red líder mundial de perfumería y cosmética y coordinadora de la industria francesa desde hace más de 30 años, la feria de este año contará con la participación de 260 expositores de más de 20 países, entre ellos Alemania, Bélgica, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza y Turquía.

Presentarán sus innovaciones a más de 5.800 responsables de la toma de decisiones de 70 países.

En su 12ª edición, COSMETIC 360 estará a la vanguardia del tema de la regeneración.

Desde las materias primas hasta el diseño de productos, desde la optimización de recursos hasta los últimos avances científicos, COSMETIC 360 destacará las soluciones regenerativas que están transformando la cadena de valor de la perfumería y la cosmética, y que marcan el camino para una nueva generación de innovaciones.

"Con Regenerations, COSMETIC 360 celebra la innovación que va más allá de la conservación: restaura, renueva y genera un impacto positivo duradero. Regeneration abre un nuevo capítulo en la innovación cosmética: el de una belleza que devuelve más de lo que quita", afirmó Franckie Béchereau, directora de COSMETIC 360.

El tema REGENERATIONS contará con un programa de conferencias dirigido por expertos internacionales, una ruta de innovación que destacará a los expositores relacionados con el tema y un "Premio Especial del Jurado" que reconocerá la mejor innovación de la feria.

NOVEDADES DE LA EDICIÓN 2026:

THE NUTRICOSMETICS ZONE abrirá oportunidades para la innovación, la diferenciación y la creación de valor para los actores de la industria cosmética.

CAPSULE D'ANTICIPATION - BIOTECHS 2045 de GREENTECH, empresa pionera y experta en biotecnología, transportará a los visitantes al futuro en su segunda edición para revelar el papel de la biotecnología en la cosmética.

THE INNOVATIVE TABLE de IBG x Centdegrés reunirá a los expertos clave para acelerar y enriquecer el desarrollo de proyectos estratégicos mediante un enfoque colaborativo que facilite la toma de decisiones y la creación de innovaciones verdaderamente distintivas.

BEAUTY TECH CHARTRES GARDEN, un espacio para el networking, el debate y la presentación de proyectos para la próxima generación, con 36 empresas en el corazón de Startup Village.

C-BEAUTY, donde BOTANEE (una marca china) presentará los resultados de su investigación y su modelo de negocio socialmente responsable.

COSMETIC 360 también acogerá:

Cinco grandes marcas: ESTÉE LAUDER, L'ORÉAL, LVMH Recherche, TECHNATURE y PROYA

Un espacio dedicado a la investigación, que reúne a instituciones académicas y científicas

Una zona industrial con demostraciones.

La feria forma parte de la Semana COSMETIC 360, que tendrá lugar del 12 al 17 de octubre de 2026 en Francia. El evento ofrecerá un programa B2B de alta calidad que combinará networking nacional e internacional, visitas industriales y culturales, todo ello vinculado a la investigación, la innovación y la distribución, sin olvidar la prestigiosa velada de gala en La Maison de l'Amérique Latine.

Para más información: www.cosmetic-week.comPara saber más sobre COSMETIC VALLEY, el organizador de la feria comercial: https://www.cosmetic-valley.comPara saber más sobre COSMETIC 360: https://www.cosmetic-360.com/en

Oficina de prensa: presse@cosmetic-360.com

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