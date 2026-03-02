La feria farmacéutica más grande de Asia regresa a Shanghái en junio de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- CPHI & PMEC China 2026 se llevará a cabo del 16 al 18 de junio de 2026 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC), aprovechando su gran éxito de los últimos años.

Como principal destino mundial para ingredientes farmacéuticos y soluciones de fabricación, la edición de este año reunirá a más de 110.000 asistentes y más de 3.600 expositores locales e internacionales. Esto convierte a CPHI & PMEC China en el evento farmacéutico más grande de Asia, ofreciendo oportunidades inigualables para abastecerse, suministrar e innovar en la potencia farmacéutica de China.

El extraordinario crecimiento de CPHI & PMEC China demuestra la reputación del país como centro global de componentes básicos farmacéuticos. El evento se ha convertido en el mercado esencial para productos y soluciones globales que impulsan la medicina moderna en todo el mundo, desde principios activos farmacéuticos (API) y extractos naturales, maquinaria, instrumental de laboratorio y envases, hasta biotecnología y Medicina Tradicional China (MTC).

Orhan Caglayan, vicepresidente ejecutivo de la cartera farmacéutica de Informa Markets, añadió: "El crecimiento de CPHI & PMEC China refleja el extraordinario ritmo de innovación en China, consolidando su posición como el destino ideal para el abastecimiento, la optimización de la cadena de suministro y el establecimiento de alianzas estratégicas. CPHI & PMEC China 2026 demuestra la resiliencia y la visión de futuro de la industria farmacéutica".

La edición de 2026 contará con zonas ampliadas, incluyendo pabellones de medicina tradicional china y exhibiciones de API de última generación, lo que refleja la doble fortaleza de China en ingredientes tradicionales y avances farmacéuticos de vanguardia. Expositores nuevos y áreas especializadas en envases de medicina estética, tecnologías de vanguardia y laboratorios inteligentes enriquecerán aún más la completa oferta del evento.

Los asistentes tendrán acceso a la mayor concentración de fabricantes de maquinaria farmacéutica y tecnologías de producción de vanguardia de Asia. Demostraciones de equipos en vivo, seminarios técnicos y programas de networking, como el Programa de Emparejamiento de Compradores Invitados y visitas a plantas, facilitarán la conexión directa entre compradores internacionales y proveedores líderes.

Más de 100 conferencias y talleres, impartidos por más de 700 expertos y funcionarios, brindarán a los asistentes un acceso inigualable a información de mercado y experiencia técnica. Estas sesiones sitúan a los participantes en el centro de la rápida innovación, desde fármacos en investigación hasta desarrollos biotecnológicos y de maquinaria.

No se pierda esta plataforma global definitiva para abastecerse de los principales fabricantes de China, descubrir ingredientes de medicina tradicional china y extractos naturales, evaluar maquinaria farmacéutica para las necesidades de producción, asociarse con fabricantes contratados, establecer contactos, aprender y mantenerse a la vanguardia de las tendencias en innovación farmacéutica.

https://www.cphi.com/china/en/home.html

