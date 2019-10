COMUNICADO: La Feria de Qingdao 2019 "Nuevos motores de crecimiento" se celebró del 19 al 21 de octubre

Publicado 24/10/2019 13:29:27 CET

QINGDAO, China, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La Feria de Qingdao 2019 "Nuevos motores de crecimiento" se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Qingdao los días 19-21 de octubre de 2019.

La feria tuvo como co-anfitriones al Subconsejo de Shandong del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional de China (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT), la Comisión de Desarrollo y Reformas de Shandong, el Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Shandong, el gobierno popular municipal de Qingdao y otros, y con el apoyo de la Cámara de Comercio Internacional de China y la Organización de Comercio Exterior de Japón.

Sobre la base del tema "La innovación alienta motores de crecimiento, la cooperación fomenta el desarrollo", y con el objetivo de promover la transformación de motores de crecimiento nuevos y antiguos, la feria buscó construir una plataforma de exhibición integral de planes, logros y políticas para los motores de crecimiento nuevos y antiguos de Shandong. Esto se llevó a cabo mediante stands con logros, planes, productos y tecnología, promociones especiales, presentaciones de proyectos y consultas de intermediarios.

La feria se extendió sobre 23.700 metros cuadrados, e incluyó muestras, stands, conferencias y foros. Las muestras y stands se organizaron en un área de exposición por temas, cinco áreas de exposición de la industria y cuatro áreas de exposición especial.

Los foros -- la Presentación de Proyectos de Gran Transformación de Motores de Crecimiento Nuevos y Antiguos y la Feria Intermedia para la Cooperación Internacional en el campo de la fabricación inteligente -- se llevaron a cabo para posibilitar el intercambio de información sobre nuevos desarrollos y logros en fabricación inteligente, y para explorar oportunidades de cooperación.

Participaron en la feria 346 empresas -- entre ellas 12 de las principales 500 empresas mundiales y 15 de las 500 principales empresas de China --, muchos líderes de la industria, y actores de las denominadas compañías unicornio y compañías gacela.

CONTACTO: CONTACTO: Sra. Zhang, Tel: +86-10-63074558