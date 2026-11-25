El marqués de Lises en el oratorio de Lourdes - Cedida

MADRID, 25 Nov.

(Información remitida por la empresa firmante)

Luis Felipe Fernández Salvador, copropietario del inmueble del número 21 de la calle Fortuny, adelantará los fondos necesarios para las obras de seguridad y reparación del edificio, que alberga el Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes. Las obras deberán respetar la protección integral del oratorio. La intervención busca garantizar la seguridad del inmueble y de quienes transitan por sus inmediaciones.

Tras adquirir su participación en 2025, Fernández Salvador encargó una inspección técnica. El dictamen, fechado el 30 de mayo de ese año, identificó riesgos para la seguridad. El Ayuntamiento de Madrid abrió de oficio un expediente de conservación y requirió medidas de seguridad y reparación, según la información facilitada sobre el expediente. Fernández Salvador señala que la oposición del otro copropietario, titular de aproximadamente el 19 % del inmueble, impide por ahora el inicio de las obras requeridas por el Ayuntamiento.

El santuario ocupa la parte delantera del inmueble. El compromiso de conservación comprende los exvotos de mármol que generaciones de fieles dejaron en agradecimiento a la Virgen de Lourdes. Las oficinas de la Embajada de la Naturaleza se proyectan en una segunda edificación, situada al fondo del jardín y con entrada independiente.

Desde la compra, Fernández Salvador afirma haber renunciado a cobrar su parte del alquiler a la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, que acompaña a enfermos y personas con discapacidad en sus peregrinaciones al santuario francés. Yo soy profundamente creyente en Dios, declaró en una entrevista con Consuelo Font publicada el 2 de octubre en La Otra Crónica de El Mundo.

La documentación de 2023 sitúa las gestiones del Arzobispado de Madrid y de los herederos sobre el traslado del oratorio antes de que Fernández Salvador adquiriera su participación en 2025. Entre los antecedentes figuran un escrito del vicario general del 5 de enero de 2023 y un burofax remitido en septiembre de ese año por la representación de uno de los entonces copropietarios. También es anterior a la compra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 102 de Madrid, de 30 de septiembre de 2021, que acordó la extinción del condominio y la venta del inmueble en pública subasta.

Mi voluntad desde el primer momento fue restaurarlo, preservarlo y respetar su historia, su significado religioso y su valor patrimonial, afirma Fernández Salvador.

CONTACTO

Jimmy Robinson

Jefe de despacho

Marqués de Lises

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