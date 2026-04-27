Fernando Sañudo se alza con el título al mejor plato de bacalao de España en el CECBI 2026

Participantes del CECBI V - Bacalao de Islandia

(Información remitida por la empresa firmante)

El alumno de la Escuela de Hostelería de Leioa se impone entre 18 escuelas en la final celebrada en Barcelona ante el reconocido chef Luis Vinyes, chef de La Venta, como embajador de la edición

Barcelona, 27 de abril de 2026.- Barcelona ha vuelto a convertirse en el epicentro del talento gastronómico emergente con la celebración de la gran final del V Concurso de Escuelas de Cocina de Bacalao de Islandia (CECBI), en la que Fernando Sañudo, alumno de la Escuela de Hostelería de Leioa (Bizkaia), se ha alzado con el primer premio gracias a su "Bacalao a baja temperatura y sus callos en 2 texturas con erizo de mar".



El certamen, que ha reunido a 18 escuelas de hostelería de toda España, ha puesto a prueba la creatividad, la técnica y la capacidad de reinterpretar el bacalao de Islandia de jóvenes cocineros en una competición que ya se consolida como una de las grandes plataformas de impulso al talento gastronómico en formación.



Un plato ganador que reinterpreta el bacalao desde una mirada contemporánea

"Bacalao a baja temperatura y sus callos en 2 texturas con erizo de mar", realizado por Fernando Sañudo es una propuesta de cocina de raíz y vanguardia. El plato explora el concepto de la doble textura generando un contraste técnico y gastronómico de alta complejidad.



En este evento de competición y creatividad culinaria, 18 estudiantes de escuelas de cocina de todo el país se han dado cita en Barcelona, en honor a la institución ganadora de la última edición, el CETT, quien ha sido testigo de la gran destreza en la cocina de todos los concursantes.



Junto al ganador, el podio de esta edición lo han completado: 2º puesto: Sarah Doukkali, de la Escuela de Formación Profesional Altaviana y, en 3º puesto, Hamza Zahrou, de la BHIP (Escuela de Hostelería de Bilbao). Tres propuestas que evidencian el alto nivel culinario de esta edición y la capacidad de los jóvenes talentos para innovar desde la tradición.



El jurado de esta edición ha estado compuesto por Luis Vinyes, chef del icónico restaurante La Venta y embajador del CECBI 2026; Mikel e Iñaki López de Viñaspre, chefs y fundadores del Grupo Sagardi; y el representante de Iceland Seafood, Snorri Birgir Snorrason, chef islandés con trayectoria internacional, quienes han valorado aspectos como la técnica, la creatividad, el respeto por el producto y la presentación final.



Más allá de la competición, el encuentro ha ofrecido a los participantes una experiencia formativa completa, incluyendo actividades previas vinculadas al conocimiento del producto y su origen, reforzando el vínculo entre cocina, sostenibilidad y cultura gastronómica.



La final del CECBI: los finalistas de cada escuela han presentado su plato ante un jurado de expertos

En la fase inicial del concurso, cada escuela seleccionó a un alumno para representar su talento en la gran final. Los finalistas se trasladaron a Barcelona para disputar la última etapa del CECBI, que dio inicio con una visita a la gran.



La agenda arrancó el 23 de abril con la llegada de los alumnos a Barcelona y su participación en la Seafood Expo Global, la mayor feria mundial de productos del mar, donde pudieron conocer de primera mano la industria y el origen del bacalao.



La jornada continuó con una degustación de bienvenida en el restaurante La Venta, liderado por el chef y embajador del certamen Luis Vinyes, en la que los participantes pudieron compartir experiencias en un entorno más distendido.



El 24 de abril, los finalistas se dieron cita en el CETT Barcelona para disputar la gran final, en la que cocinaron en directo sus propuestas ante el jurado. Tras la deliberación, tuvo lugar la entrega de premios y un cóctel de despedida que puso el broche final al encuentro.



"Este concurso es una oportunidad para explorar e innovar en las posibilidades de cocinar el bacalao y fomentar el talento gastronómico entre los jóvenes chefs españoles" afirma Kristinn Björgvin, Project Manager de Bacalao de Islandia.



Más allá del reconocimiento como autor de la mejor receta de bacalao, el ganador tendrá el privilegio de embarcarse en un viaje exclusivo de cinco días por el Norte de Islandia, donde podrá sumergirse en la riqueza de su gastronomía y maravillarse con los impresionantes paisajes de la Tierra de Hielo y Fuego.

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