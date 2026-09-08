Los fertilizantes inhibidos bajo la lupa: una campaña de la UE detecta problemas de etiquetado

(Información remitida por la empresa firmante)

Los agricultores deben asegurarse de que los fabricantes de fertilizantes indiquen correctamente la composición de sus productos. Esto garantiza un rendimiento óptimo de los cultivos, reduce el impacto medioambiental y mantiene bajos los costes tanto para los agricultores como para los consumidores, como por ejemplo los jardineros aficionados. Una reciente campaña de pruebas de la UE identificó productos etiquetados incorrectamente y garantizó que se tomaran medidas correctivas.

Las autoridades nacionales de Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Polonia y Eslovenia hicieron analizar muestras de 21 fertilizantes comercializados en sus mercados. Un total de 14 (67 %) de las muestras o bien no incluían en sus etiquetas la información exigida por la legislación vigente, o bien no indicaban con precisión la cantidad de inhibidores de la nitrificación o de la ureasa presente en el producto.

Estos inhibidores garantizan que el nitrógeno permanezca disponible para los cultivos durante más tiempo, evitan la lixiviación y la escorrentía y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Una cantidad insuficiente de inhibidor puede suponer una mayor pérdida de nitrógeno antes de que los cultivos puedan utilizarlo, lo que reduce la eficiencia y aumenta los costes para los agricultores. Una cantidad excesiva, o superior a la indicada en la etiqueta, puede socavar la confianza en las instrucciones de dosificación y aumentar el riesgo de emisiones innecesarias o pérdidas de nutrientes.

Un etiquetado inexacto puede afectar a los agricultores, ya que contribuye a aumentar los costes de producción de los alimentos y a mermar la confianza en la información sobre los productos.

Medidas adoptadas

Las autoridades nacionales se pusieron en contacto con los operadores económicos responsables de los productos no conformes para analizar los resultados. Solicitaban bien la corrección de los etiquetados inexactos, bien la documentación técnica necesaria para comprender las desviaciones en los resultados analíticos.

¿Qué puede hacer usted?

Si va a comprar fertilizantes con el marcado CE para su explotación agrícola o jardín y tiene dudas sobre la seguridad o la conformidad del producto, puede ponerse en contacto con su autoridad de vigilancia del mercado. Esto les ayuda a identificar y gestionar los riesgos. Asegúrese también de seguir las instrucciones de uso y almacenamiento.

Los fabricantes deben garantizar que el contenido del inhibidor se ajuste a los valores declarados. Están obligados a disponer de la documentación técnica, la declaración de conformidad (DoC) y la información sobre salud y seguridad antes de comercializar su producto. La DoC debe identificar claramente el producto, para garantizar su trazabilidad.

Próximos pasos

La Comisión Europea está llevando a cabo un proyecto para elaborar aproximadamente 120 normas relativas a los productos fertilizantes de la UE, con un presupuesto total de 10 millones de euros. El objetivo es contar con normas armonizadas para los fertilizantes con marcado CE que garanticen la seguridad, la calidad y el cumplimiento de la normativa medioambiental en toda la UE.

Se están tomando medidas para actualizar el documento de orientación sobre el aspecto visual de las etiquetas de los fertilizantes de la UE.

Pruebas de productos a escala de la UE

Las pruebas de los fertilizantes formaban parte de una campaña de vigilancia del mercado a escala de la UE, las Acciones Conjuntas sobre Conformidad de los Productos (JACOP) 2025, organizada por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea.

JACOP contribuye a mantener la seguridad del mercado único al permitir que las autoridades de vigilancia del mercado evalúen conjuntamente los productos, determinar los riesgos y garantizar que los fabricantes adopten medidas correctivas. La edición de 2025 abarcó 11 tipos de productos, entre los que se incluyen barbacoas de gas, protectores solares, ropa, sustancias peligrosas en aparatos electrónicos y equipos de protección.

*Campañas como JACOP protegen a los consumidores europeos de productos peligrosos y salvaguardan a las empresas de buena reputación frente a competidores que intentan eludir las normas de la UE*, afirmó Vanessa Capurso, responsable de políticas de la DG GROW.

Para más información, póngase en contacto con: jacop2025@esn.eu

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