Según FES, la evidencia avala los edulcorantes bajos en calorías para azúcar y peso

Madrid, 26 de febrero de 2026.- La Fundación España Salud (FES) pone el foco en el papel de los edulcorantes bajos o sin calorías dentro del actual debate nutricional. Estos compuestos ocupan desde hace años un lugar destacado en la conversación pública. No obstante, se trata de algunos de los aditivos alimentarios más estudiados, cuya seguridad ha sido avalada de forma reiterada por las principales autoridades sanitarias. La investigación científica más reciente refuerza además su papel como herramientas útiles dentro de una alimentación saludable, especialmente en personas con patologías como la diabetes tipo 2, la obesidad o la fenilcetonuria, para quienes la reducción del consumo de azúcar constituye una prioridad clínica.

Seguridad y beneficios respaldados por la ciencia

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) avala la seguridad de los edulcorantes autorizados en la Unión Europea tras evaluaciones exhaustivas y define la Ingesta Diaria Admisible con amplios márgenes de seguridad. Además, estos compuestos están sujetos a procesos de reevaluación continua a medida que se dispone de nueva evidencia científica.

Las principales guías internacionales en nutrición y salud —como las de la American Diabetes Association (ADA), la European Association for the Study of Diabetes (EASD) o la British Dietetic Association— recomiendan su uso como apoyo para el control del peso y de la glucosa en sangre, siempre en el marco de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

Esta posición se ve reforzada por el estudio europeo SWEET, publicado en octubre de 2025, financiado por la Comisión Europea y en el que ha participado España, que demuestra que sustituir el azúcar por edulcorantes dentro de una dieta reducida en azúcares ayuda a mantener la pérdida de peso a largo plazo, reduce de forma significativa la ingesta de azúcar añadido, produce cambios positivos en la microbiota intestinal y no provoca efectos adversos sobre la salud cardiometabólica. La evidencia científica de estudios clínicos aleatorizados como el SWEET apoyan las recomendaciones de las guías mencionadas.

Dulzor, preferencias y mitos: qué dicen los ensayos clínicos

Otro de los aspectos más controvertidos en torno a los edulcorantes es la creencia de que el sabor dulce, independientemente de su origen, fomenta la dependencia y favorece una peor calidad de la dieta. Sin embargo, los ensayos clínicos más recientes no respaldan esta afirmación.

El estudio Sweet Tooth (noviembre 2025), realizado en adultos sanos durante seis meses, concluye que las preferencias por el sabor dulce son estables y no se modifican por una mayor o menor exposición dietética. Tampoco se observaron diferencias en el peso corporal, la ingesta calórica ni en los principales marcadores metabólicos relacionados con la diabetes o la salud cardiovascular.

Estos resultados cuestionan las recomendaciones de salud pública, basadas principalmente en estudios observacionales, que proponen reducir de manera indiscriminada el sabor dulce y apuntan a que las estrategias deberían centrarse en limitar el consumo de azúcar y de alimentos con alta densidad energética, en lugar de restringir productos dulces que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

En un contexto de elevada prevalencia de diabetes y obesidad, los edulcorantes se consolidan como una opción segura, respaldada por la ciencia y especialmente útil para poblaciones con necesidades nutricionales específicas, facilitando la adherencia a la dieta sin renunciar al sabor dulce.

Sobre FES (Fundación España Salud)

La Fundación España Salud (FES) se constituye como una institución privada sin ánimo de lucro, con el objetivo de mejorar la educación y la prevención sanitaria. La promoción de los hábitos saludables, el conocimiento de las ciencias de la salud y la investigación son los tres pilares de esta entidad, que tiene el reto final de contribuir a la disminución de la incidencia de las enfermedades más frecuentes la sociedad actual. De la mano de un grupo de profesionales médicos e investigadores de reconocido prestigio internacional, Fundación España Salud promociona y desarrolla proyectos innovadores encaminados a difundir el conocimiento de las ciencias de la salud, formar a la población general y optimizar la utilización de los recursos disponibles.

