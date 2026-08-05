Festival de Artes Escénicas: Autumn Meteorite Tokyo 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Comité Ejecutivo del Festival de Tokio ha dado a conocer la segunda edición de Autumn Meteorite Tokyo, que se celebrará del 9 de octubre al 3 de noviembre de 2026 y se centrará en el Teatro Metropolitano de Tokio.

Bajo la dirección artística del aclamado dramaturgo y director Toshiki Okada (chelfitsch), quien ha trabajado como director artístico de artes escénicas en el Teatro Metropolitano de Tokio desde el año fiscal 2026, el festival tiene como objetivo crear nuevas obras, promover el intercambio internacional y fomentar la próxima generación de profesionales de las artes escénicas.

Los visitantes podrán disfrutar de diversas obras de artes escénicas de Japón y del extranjero, programas no escénicos que incluyen talleres y simposios, e iniciativas de "Hello and Welcome" ("Hola y Bienvenida"); que garantizan la accesibilidad y la inclusión.

Tras la edición del año pasado, el festival busca poder poner en marcha oportunidades para que el público experimente el "aquí y ahora" de las artes escénicas, haciendo que los programas sean más accesibles, fomentando la conexión personal y el descubrimiento de diversas realidades, y abriendo nuevas perspectivas para repensar el mundo.

Mensaje del director: http://autumnmeteorite.jp/en/2026/about

Nota de prensa: https://drive.google.com/file/d/1Owz_SfCYWS010dOh24bFanuY077usI8P/view?usp=drive_link

Kit de prensa: https://drive.google.com/drive/folders/1hBz8K8XITbV6hsV8WD0mCh1eiOnaMpYt?usp=sharing

Resumen

Festival de artes escénicas: Autumn Meteorite 2026 Tokyo.Fechas: Del viernes 9 de octubre al martes 3 de noviembre de 2026.Lugar: Teatro Metropolitano de Tokio, GLOBAL RING THEATRE.Organizado por medio del Comité Ejecutivo del Festival de Tokio, integrado por el Gobierno Metropolitano de Tokio y el Teatro Metropolitano de Tokio (Fundación Metropolitana de Tokio para la Historia y la Cultura).

Programa

-Theatre Nohgaku English Noh "Blue Moon Over Memphis" (Japón, Estados Unidos, Reino Unido)-Christopher Ruping "CRAVE" (Alemania)-Pijin Neji + YCAM "Generative Sensei" (Japón)-Aitara Ei "San Marudaga Dankoro 3 -- A Performance of Sound and Movement" (Japón, Alemania)-Junko Emoto "A Play to Watch When You Feel Lonely at Midnight" (Japón)-Anacarsis Ramos / PORNOTRAFICO "MI MADRE Y EL DINERO" (My Mother and Money) (México)-Dadaruzu Outdoor Performance "Drooling Ferris Wheel" (Japón)-Nadia Beugre "Burning Girls" (Costa de Marfíl, Francia)-NIJIGUMI FIGHTS "The 11th Nijigumi Academy Autumn Culture Festival" (Japón)-Collaborative Project by Toshiki Okada & Kazuki Yamada, Artistic Directors of Tokyo Metropolitan Theatre "A Massive Attack of The Quietness" (Japón)-Shin Hanagata "Ergonomic Embryo" (Japón)-Chikako Yamashiro "Recalling(s) -- Theatrical Version" (Japón)-AKHE ENGINEERING THEATRE "WHITE CABIN" (Rusia)-CCBT x Autumn Meteorite Tokyo "Future Ideations Camp Vol.9: Fiction -- Technology -- Imagination"-Where to Next? A Residency for Watching and Talking-International Presenter Invitation-Hello and Welcome (Attendee Support) y mucho más

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