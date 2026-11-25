Festival de cine y derechos humanos de Barcelona - Cartel del Festival

(Información remitida por la empresa firmante)

El Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, uno de los cinco más antiguos del mundo, inaugurará su 23ª edición el 4 de diciembre en los Cines Maldà con la lectura de una carta que Jafar Panahi, condenado en Irán a cinco años de cárcel, ha escrito específicamente al Festival. Tras la lectura se proyectará 'Un simple accidente', Palma de Oro 2025, nominada a dos Premios Óscar. El festival, como ya ha hecho el Festival de Cannes, el Festival de Venecia o la Berlinale, expresa su apoyo a Jafar Panahi

Barcelona, 25 de noviembre de 2026.- La sesión inaugural, a las 18:00 h, contará con la presencia de un amigo de Panahi. El Tribunal Revolucionario de Teherán condenó al director a cinco años y un mes de prisión. Panahi, que ya pasó siete meses en la prisión, es el único cineasta vivo galardonado con el León de Oro de Venecia, el Oso de Oro de Berlín y la Palma de Oro de Cannes. Más de 200 personalidades e instituciones del cine, entre ellas Martin Scorsese, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Juliette Binoche e Isabel Coixet, y los directores de la Berlinale, el Festival de Venecia y los festivales de Locarno, Róterdam, Nueva York, Telluride y Karlovy Vary, han firmado un manifiesto en su defensa.



"Que un cineasta como Jafar Panahi pueda acabar en la cárcel sin haber hecho nada nos concierne a todos los que hacemos y amamos el cine", afirma Toni Navarro, director del festival. "Leeremos su carta en la sala para que su voz se escuche en Barcelona y para exigir que no entre en prisión".



Del 4 al 9 de diciembre, la 23ª edición reunirá películas de ficción, documental y animación de más de una veintena de países, con un alto porcentaje subtitulado por el propio festival.



El aleteo de las libélulas (miércoles 9, 20:00 h) reúne a Juan Carlos Unzué, Martín Caparrós y otras personas con ELA. El negro tiene nombre (martes 8, 20:00 h) de Félix Colomer, devuelve su identidad al hombre africano cuyo cuerpo disecado se exhibió durante décadas en el Museo Darder de Banyoles en la província de Gerona. Women of Sin, sobre la lucha de una madre soltera y su colectivo contra las leyes que marginan a las mujeres en Marruecos; Miguel Poveda debuta como director con Enlorquecido (domingo 6, 20:00 h), tras los pasos de Lorca.



En la programación internacional destacan Kikuyu Land (sábado 5, 22:00 h), estrenada en Sundance en la que una periodista de Nairobi investiga una disputa por la tierra con una multinacional del té.; My Name Is Hope (miércoles 9, 16:00 h), seleccionada en Cannes y Premio Jussi de Sherwan Haji —protagonista de El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki—; Let Our Mountains Live (domingo 6, 18:00 h), sobre los pastores samis frente al mayor proyecto eólico de Europa, y When the News Breaks You (lunes 7, 16:00 h), sobre los periodistas que cubren Oriente Próximo.



La mayoría de las proyecciones incluirán coloquio, y el miércoles 9 a las 20:00 h se entregarán los premios del jurado. Cines Maldà, taquilla inversa.



Fundado en 2003, es el festival independiente de cine y derechos humanos más antiguo de España. Por él han pasado las premios Nobel de la Paz Tawakkol Karman y Narges Mohammadi, Noam Chomsky, Ken Loach, Ai Weiwei y Amy Goodman. Lo organiza Derechos en Acción, ONG con estatus consultivo ante el ECOSOC de la ONU, y lo dirige Toni Navarro, cineasta y periodista colegiado.



Se adjunta la nota de prensa completa en PDF.

Contacto

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Descripción contacto: Director del festival

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