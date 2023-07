Opening of the 2023 Golden Melody Festival/photo: TTV

Opening of the 2023 Golden Melody Festival/photo: TTV - TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

El Festival Golden Melody 2023 concluye con éxito y reanuda las actividades comerciales físicas internacionales por primera vez después de la pandemia

TAIPEI , 7 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- El Festival Golden Melody 2023 concluyó recientemente con éxito. Este año no solo marca el décimo aniversario del festival, sino que también significa la primera vez en tres años desde la pandemia que se reanudan las actividades comerciales físicas en Taiwán y en el extranjero. El ministro de Cultura, Shih Che, destacó el notable crecimiento del Festival Golden Melody durante sus comentarios. Desde su inicio con 62 expositores hasta la edición actual con un total de 450 expositores de origen nacional e internacional, incluida una impresionante cantidad de 83 expositores internacionales. El objetivo del festival se extiende más allá de ofrecer programas destacados; también sirve como plataforma para mostrar la destreza musical de Taiwán y su determinación de forjar conexiones internacionales en la industria de la música.

El Festival Golden Melody 2023, que presenta una serie de eventos Business to Business, incluidos Keynotes, SHOWCASE Concert, Biz Matching Center y Speed Meetings, se llevó a cabo del 28 al 30 de junio.

Esta vez, los Keynotes recibieron a 11 pesos pesados de la industria de Taiwán y el extranjero como ponentes y panelistas. En particular, Jen Malone, supervisora musical tres veces nominada al Emmy involucrada en múltiples bandas sonoras de series de televisión populares, discutió el alcance de la supervisión musical internacional. Los artistas ganadores del Grammy, James Fauntleroy y Larrance 'Rance' Dopson, compartieron sus puntos de vista sobre la participación de los seguidores y consejos para escribir canciones. Jaeson Ma, cofundador de 88rising, y Kossy NG, director musical de Asia de Spotify, se centraron en el desarrollo del mercado musical asiático. Además, el renombrado productor de conciertos Isaac Chen exploró las diferencias entre la gestión de conciertos en Taiwán y en el extranjero.

El Festival Golden Melody ha estado promoviendo la música de Taiwán y fomentando el intercambio internacional. En los últimos años, ha forjado el programa GMA Partnerships con festivales de música en el extranjero, fortaleciendo la colaboración y creando más oportunidades para que bandas y artistas locales excepcionales muestren su talento en el escenario mundial. Este año, el festival se asoció con Wanderland Music & Arts Festival en Filipinas, Baybeats Music Festival en Singapur, Big Mountain Music Festival en Tailandia y MaMA Music Festival en Francia. A través de invitaciones de artistas, actuaciones cautivadoras, exhibiciones cautivadoras y actividades promocionales efectivas, el festival sirve como conducto para el intercambio musical y cultural bilateral. No solo introduce diversas creaciones musicales internacionales en Taiwán, sino que también apoya a músicos nacionales dotados para expandir su presencia internacional.

Además, la sólida alineación del "SHOWCASE Concert" contó con nueve cantantes y bandas nacionales, incluidos Karencici, The Dinosaur's Skin, L8ching, I Mean Us, Jerry Li/CLOUDRIVER, Outlet Drift, Paige Su, Kasiwa e Iruka Police, así como como artistas internacionales invitados a través de GMA Partnerships, incluida la banda filipina Flu, los motivos de la banda de Singapur y el grupo ídolo tailandés PERSES. Han traído una gama rica y diversa de actuaciones musicales.

En esta era de abundantes creaciones musicales, los músicos no solo necesitan producir música excelente, sino también encontrar modelos comerciales viables para traducir la creatividad en ganancias tangibles. El Festival Golden Melody sirve como una plataforma para la colaboración de la industria, donde los profesionales de la música de Taiwán y el extranjero pueden discutir temas emergentes de la industria, intercambiar información y ayudar a promover la visibilidad y la audibilidad de las obras de los músicos. Facilita la cooperación de la industria y las colaboraciones transfronterizas, allanando el camino para diversos modelos de cooperación y oportunidades de mercado más amplias. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de GMA ( https://gma.tavis.tw/gm34/GMF/default_en.asp ) o siga su página de fans en Facebook ( https://www.facebook.com/GMAGMF) .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148996/01_Opening_of_the_2023_Golden_Melody_Festival.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-festival-golden-melody-2023-concluye-con-exito-301872208.html