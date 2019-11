COMUNICADO: El Festival Internacional de Cine de Tokio galardona lo diferente, como al iraní Reza Jamali con "Old Men Never Die"

Publicado 19/11/2019 4:32:36 CET

- El Festival Internacional de Cine de Tokio desvela un conjunto diferente de galardonados, incluido el director iraní Reza Jamali con su película "Old Men Never Die"

TOKIO, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Durante la ceremonia de premios de la 32.ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) que tuvo lugar el 5 de noviembre, el director Reza Jamali ganó el premio Espíritu de Asia del Centro Asiático de la Fundación Japón por su película "Old Men Never Die". El premio se concedió a un prometedor director en la categoría Asian Future del TIFF, elegido por sus oportunidades en el éxito internacional más allá de las fronteras culturales y nacionales. El Sr. Jamali expresó su emoción y declaró: "Estoy muy contento de recibir este premio. He terminado de rodar mi segunda película, y que me hayan concedido la maravillosa oportunidad de ser reconocido de este modo me ha dado fe en mi propio estilo para avanzar hacia el futuro".

Imágenes: https://kyodonewsprwire.jp/release/201911083288?p=images [https://kyodonewsprwire.jp/release/201911083288?p=images]

El premio a la Mejor Película Asian Future fue para "Summer Knight", dirigida por You Xing, el premio al Mejor Guion fue para Shin Adachi, por su película "A Beloved Wife", y la mejor Contribución Artística fue para la película china de Wang Rui, "Chaogtu with Sarula". El premio a Mejor Actor fue para Navid Mohammadzadeh por su papel en "Just 6.5" y el premio a Mejor Actriz fue para Nadia Tereszkiewicz por "Only the Animals". El premio a Mejor Director fue para Saeed Roustaee por "Just 6.5", el premio especial del Jurado se le otorgó a "Atlantis", y el premio más prestigioso del festival, el Tokyo Grand Prix, fue para el director Frelle Petersen por la película danesa "Uncle".

El Centro Asiático de la Fundación Japón presenta CROSSCUT ASIA #06: Fantastic Southeast Asia

El Centro Asiático de la Fundación Japón y el TIFF están ahora en su sexto año de colaboración. Este esfuerzo tiene como objetivo intensificar el entendimiento mutuo dentro de Asia mostrando películas asiáticas en Japón y presentando el talento asiático al mundo entero a través del TIFF.

La serie CROSSCUT ASIA del Centro Asiático de la Fundación Japón presenta películas asiáticas centradas en países, directores o temas concretos. La serie CROSSCUT ASIA de este año presentó películas de diferentes géneros cinematográficos, desde thrillers hasta cine romántico de terror, reflejando las características regionales como "The Halt", el primer thriller de ciencia ficción aclamado a nivel internacional del director Lav Diaz.

- Simposio: Las directoras hablan sobre las películas de terror del sudeste asiático

El 29 de octubre, subiéndose al escenario para una charla titulada "The Discreet Charm of Girl's Horror Talk" (el encanto discreto de la charla de chicas sobre el terror), tres de las principales directoras de Asia, Antoinette Jadaone ("Six Degrees of Separation from Lilia Cuntapay"), Mattie Do ("The Long Walk") y Sigrid Andrea P. Bernardo ("Untrue"), cuyas obras fueron emitidas en CROSSCUT ASIA #06, debatieron sobre las películas de terror del sudeste asiático. La Sra. Do dijo: "El género parece que está dominado por hombres, pero las personas que hacen cine de género se ayudan entre ellos, se preocupan por ti, y están ahí cuando las necesitas. Parece poco acogedor, pero necesitamos la perspectiva femenina en el drama y las mujeres lo encontrarían un mundo solidario".

La 32.ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio se desarrolló del 28 de octubre al 5 de noviembre de 2019.

Sitio web oficial: Centro Asiático de la Fundación Japón: https://jfac.jp/en/ [https://jfac.jp/en/]Festival Internacional de Cine de Tokio: https://2019.tiff-jp.net/en/ [https://2019.tiff-jp.net/en/]

CONTACTO: CONTACTO: Hideko Saito, Fumi Kawakubo, relaciones públicas delTIFF, Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), tel.:+81-3-6226-3012, correo electrónico: tiff-pr2019@tiff-jp.net

Sitio Web: https://2019.tiff-jp.net/