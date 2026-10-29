Los festivales de música multiplican por cinco el gasto turístico en los destinos donde se celebran - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La II edición del Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas de la UIC ha acogido la presentación de un informe de la Asociación de Festivales de Música, que ha cuantificado el impacto económico del sector en España

Por cada euro invertido en la organización de un festival se generan, de media, 5,53 euros adicionales de gasto turístico en los destinos donde se celebran los eventos

Bilbao, 29 de octubre de 2026.- Los festivales de música facturan un total de 3.219,7 millones de euros, un valor añadido de 1.490,7 millones de euros —equivalente al 0,10% del PIB nacional— y crean más de 27.000 empleos a tiempo completo, lo que representa el 0,13% del empleo nacional, según un estudio de la Asociación de Festivales de Música (FMA).

El informe se presentó en el II Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas organizado por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), en el marco de la 14ª edición del encuentro musical BIME Bilbao. El Congreso ha incluído la presentación de mesas de comunicaciones, investigaciones académicas e informes con datos de la industria musical en España.

El estudio de la FMA presenta una medición agregada del impacto económico generado por 72 festivales de música integrados en la Asociación. El análisis, elaborado en colaboración con la Universidad de Valencia, cuantifica los efectos directos, indirectos e inducidos derivados del gasto de los festivales y de sus asistentes sobre la economía local, regional y nacional.

El principal impulsor del impacto en los festivales de música es el gasto realizado por los asistentes, que concentra el 88,7% de la facturación total. Según datos de la FMA, por cada euro invertido en la organización de un festival se generan, de media, 5,53 euros adicionales de gasto turístico en los destinos donde se celebran los eventos. Paula Ráez, abogada y consultora del ámbito cultural y creativo y miembro de FMA, destacó durante la presentación del informe el importante papel de los asistentes: “Los festivales están en manos del público, los asistentes son el gran motor de su impacto”.

“Los festivales de música son mucho más que eventos culturales: constituyen un activo estratégico para la economía española, con una elevada capacidad de generación de riqueza, empleo y actividad turística”, añadió.

Paula Simó, doctora en Economía Internacional y Turismo por la Universidad de Valencia y miembro del grupo de trabajo de la FMA, reivindicó la necesidad de incorporar otros indicadores en futuros informes: “El impacto económico es real, pero es importante encontrar la manera de medir el impacto en los valores, la salud y el bienestar, el compromiso o la participación de los ciudadanos”, subrayó.

El desafío de la sostenibilidad ambiental

Según datos de la FMA, únicamente el 21,42% de los festivales analizados declara medir su huella de carbono. “Esta situación limita la posibilidad de evaluar de manera rigurosa los efectos ambientales asociados a su actividad. Es necesario avanzar en herramientas de medición y seguimiento y reducción de emisiones que permitan compatibilizar el crecimiento de los festivales con los objetivos de sostenibilidad”, aseguran desde la asociación.

La directora de BIME y decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UIC, Isabel Villanueva, destacó en el acto inaugural del Congreso la relevancia del encuentro académico: “La industria musical afronta retos como la sostenibilidad, la relación con los fans, la producción sintética entre el ser humano y la tecnología, o la diversidad territorial y cultural, entre otros. La celebración del CIIIC es realmente importante y aporta valor a la industria musical y cultural”.

Ana María Castillo, vicedecana de la Facultad, puso en valor el propósito del Congreso: “Ayudamos a generar tejido social y conectar la academia con la industria y las instituciones. Queremos contribuir a transformar la cultura para lograr mejores resultados”.

Sobre el CIIIC

El Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas (CIIIC) tiene como objetivo convertirse en un lugar de encuentro internacional de profesionales de las Industrias Creativas, orientado a académicos y profesionales del sector, organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UIC. El evento contribuye a la generación de conocimiento y la propuesta de soluciones ante los desafíos del sector en los mercados de habla hispana, con la música como eje transformador en la digitalización, la sostenibilidad y las nuevas formas de consumo cultural.

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