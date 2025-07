Festivales en pueblos y playas logran conectividad total con satélite y wifi temporal

(Información remitida por la empresa firmante)

Cada vez es más habitual ver como pueblos pequeños, espacios naturales o incluso playas se convierten durante el verano en escenario de grandes eventos culturales, conciertos, fiestas populares o festivales de música. Pero lo que no se ve en los carteles es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los organizadores: la falta de conexión a Internet.



La mayoría de estos eventos se celebran en lugares donde no hay fibra óptica ni cobertura móvil suficiente. Sin embargo, hoy la conectividad es esencial para que el evento pueda desarrollarse con normalidad: se necesita para vender entradas, operar con terminales de pago, coordinar equipos de seguridad o facilitar el trabajo de los medios de comunicación.



"Mucha gente da por hecho que habrá conexión, pero en estos entornos no es tan evidente. Sin red, no se pueden activar los accesos, coordinar los equipos ni emitir señal a medios. La conectividad es ya una parte estructural del evento", señala Rodrigo Ladrón De Guevara, CEO de Serenae.



Según el último Informe de Cobertura de Banda Ancha del Gobierno, publicado en 2024, aún existen en España más de 2.600 zonas donde no se puede garantizar una velocidad mínima de conexión de 100 Mbps. Aunque la cobertura ha mejorado en los últimos años, sigue habiendo una brecha entre las ciudades y las zonas rurales o costeras.



Una red temporal que se monta en cuestión de horas

En estos casos, la solución más práctica y rápida es recurrir a la conexión por satélite. Esta tecnología permite instalar, en pocas horas, una red Wi-Fi temporal que da servicio a toda la zona del evento, desde los equipos técnicos y organizadores hasta el público o los medios que cubren el acto.



El sistema funciona a través de antenas portátiles conectadas a satélites geoestacionarios que cubren todo el territorio español. No requiere obra civil, ni torres ni cables. Solo espacio abierto y cielo despejado.



En este sentido, Serenae, especializadas en este tipo de soluciones, puede trabajar con promotores y ayuntamientos para garantizar que los eventos puedan desarrollarse con normalidad, incluso en zonas sin cobertura terrestre. La infraestructura que permite este servicio se basa en tecnología satelital nacional, diseñada para garantizar cobertura y estabilidad incluso en los entornos más remotos.



"Instalamos el equipo, lo activamos y en menos de una hora la red está funcionando. Es una solución pensada precisamente para estos contextos: rápida, flexible y capaz de cubrir las necesidades técnicas de un evento sin depender de la red móvil o fija", explica Rodrigo Ladrón De Guevara, CEO de Serenae



Sin conexión, no hay festival

La Asociación de Promotores Musicales (APM) calcula que en España se celebran más de 870 festivales de música al año, una gran parte de ellos en municipios de menos de 10.000 habitantes o en zonas al aire libre como la playa o el monte. Muchos de estos lugares no están conectados a la red durante el resto del año, pero durante unos días concentran a miles de personas.



Aunque el público espera compartir su experiencia en redes sociales, los organizadores son los primeros que necesitan conexión para que el evento funcione con seguridad y eficacia. Y cuando ni la fibra ni el móvil llegan, el satélite permite resolver esa necesidad sin complicaciones y de forma inmediata.







