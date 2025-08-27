FFC obtiene una inversión de 20 millones de dólares de General Atomics en su proyecto insignia: UNITY-2

(Información remitida por la empresa firmante)

-Fusion Fuel Cycles Inc. obtiene una inversión de 20 millones de dólares de General Atomics en su proyecto insignia: UNITY-2

La inversión a 10 años permite el desarrollo de tecnologías de fusión clave en una plataforma de pruebas única a nivel mundial.

CHALK RIVER, ON, 27 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC), una empresa conjunta entre Canadian Nuclear Laboratories y Kyoto Fusioneering, se complace en anunciar que recientemente ha llegado a un acuerdo con General Atomics (GA) para concretar una inversión estratégica de 20 millones de dólares estadounidenses a diez años en el proyecto UNITY-2. Este acuerdo marca la colaboración entre dos organizaciones líderes mundiales en tecnología de fusión y acelerará el despliegue del proyecto insignia de FFC, la "Instalación Única Integrada de Pruebas" (UNITY-2), que será el primer ciclo de combustible de fusión totalmente integrado del mundo.

El ciclo del combustible es parte esencial del diseño de cualquier planta de energía de fusión comercial: producción, captura, extracción y reciclaje del preciado tritio necesario para las reacciones de fusión es la única manera de hacer realidad la promesa de la fusión de una energía limpia ilimitada. La misión de FFC es cerrar esta brecha tecnológica para los desarrolladores de fusión y cree que la mejor manera de lograrlo es a través del sistema UNITY-2.

UNITY-2 servirá como plataforma de pruebas para que los miembros de la industria de la fusión demuestren el rendimiento de sus componentes y tecnologías, impulsando rápidamente el nivel de preparación tecnológica (TRL) de estos sistemas hacia la fase comercial. La inversión de GA les permitirá utilizar las instalaciones para seguir desarrollando sus componentes de fusión. Yuhei Nozoe, coconsejero delegado de FFC, señaló: "Esta inversión de GA ilustra el valor que UNITY-2 puede aportar a las empresas de tecnología de fusión: solo las pruebas en condiciones reales de fusión representativas pueden reducir realmente el riesgo de los componentes del ciclo del combustible. Cualquiera que se tome en serio la posibilidad de lograr la fusión comercial en las próximas décadas reconoce la importancia de contar con instalaciones como UNITY-2 para ir más allá de los modelos y los estudios teóricos y determinar el rendimiento real."

Esta colaboración internacional fue facilitada por la Política de Beneficios Industriales y Tecnológicos (ITB) del Gobierno Canadiense, en apoyo a la adquisición por parte del Gobierno Canadiense de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas Remotamente (RPAS) MQ-9B SkyGuardian de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. "Agradecemos sinceramente que la Agencia Federal para la Innovación, la Ciencia y el Desarrollo Económico (ISED) haya reconocido los beneficios económicos y tecnológicos a largo plazo que FFC aportará a la población de Canadá", declaró el Dr. Ian Castillo, coconsejero delegado de FFC. "Este proyecto es un ejemplo perfecto de cómo la Política de Beneficios Industriales y Tecnológicos (ITB) contribuye a fomentar la colaboración internacional en beneficio de Canadá, y esperamos entregar el sistema UNITY-2 para que sirva como centro de los esfuerzos de desarrollo de la tecnología de fusión de Canadá y del mundo".

GA cuenta con una sólida trayectoria como líder en la investigación sobre fusión, tanto por el esfuerzo de sus equipos científicos y de ingeniería a nivel mundial como por su rol como operador de la Instalación Nacional de Fusión DIII-D, la mayor instalación de investigación sobre fusión magnética del Departamento de Energía de Estados Unidos. Si bien fue fundada en 2024, FFC se basa en décadas de experiencia en el manejo de tritio del laboratorio nacional canadiense, Canadian Nuclear Laboratories (CNL), y en un equipo de destacados expertos en fusión de Kyoto Fusioneering. "Esta colaboración es realmente beneficiosa para todos. Las capacidades de FFC y General Atomics se complementan a la perfección y confiamos en que nuestra pasión mutua por la innovación, la tecnología de energía limpia y el cumplimiento de las promesas que ofrece la fusión se traducirá en avances sustanciales para nuestras organizaciones, así como para Canadá y Estados Unidos durante la próxima década", escribió el Dr. Vivek Lall, consejero delegado de General Atomics Global Corporation.

Acerca de FFC

FFC es una empresa conjunta entre dos de los principales proveedores de servicios de fusión del mundo: Canadian Nuclear Laboratories (CNL) y Kyoto Fusioneering (KF). Fundada en 2024, FFC combina más de 70 años de experiencia en investigación y gestión del tritio con el enfoque ágil y orientado al cliente de una empresa emergente.

En Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC), ofrecemos soluciones integrales para lograr un ciclo de combustible orientado al rendimiento. Desde el diseño hasta la operación completa, nuestros sistemas de ciclo de combustible están diseñados para aumentar la eficiencia del combustible, reducir el inventario de tritio y maximizar la transferencia de calor para la conversión de energía, lo que permite sistemas de energía de fusión seguros, de alto rendimiento y rentables.

FFC se compromete a apoyar el desarrollo del ecosistema de fusión y participa con gusto en consultas relacionadas con nuestras áreas de especialización, como la gestión, el manejo y la experiencia operativa del tritio.

Para obtener más información sobre las actividades de FFC, visite www.ffc.inc

Acerca de General Atomics

Desde los albores de la era atómica, las innovaciones de General Atomics han impulsado el avance tecnológico en todo el espectro científico y tecnológico, desde la energía nuclear y la defensa hasta la medicina y la computación de alto rendimiento. Con un talentoso equipo global de científicos, ingenieros y profesionales, la experiencia y las capacidades únicas de GA siguen ofreciendo soluciones seguras, sostenibles, económicas e innovadoras para satisfacer la creciente demanda global.

Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), una filial de General Atomics, es líder en el diseño y fabricación de sistemas RPA, radares, sistemas electroópticos y sistemas de misión afines, probados y fiables, incluyendo la serie Predator RPA y el radar multimodo Lynx. Con más de ocho millones de horas de vuelo, GA-ASI proporciona aeronaves de larga autonomía y con capacidad para misiones, con sensores integrados y sistemas de enlace de datos necesarios para ofrecer un conocimiento situacional constante. La empresa también produce diversos programas de control de sensores y análisis de imágenes, ofrece formación y servicios de apoyo a pilotos, y desarrolla antenas de metamateriales.

Para obtener más información, visite www.ga-asi.com.

Avenger, Lynx, Predator, SeaGuardian, y SkyGuardian son marcas comerciales registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Contacto de FFC: Denys Elliot, responsable de desarrollo empresarial, 1-613-639-2201, info@ffc.inc

