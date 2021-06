FIBA Global Partner TCL integra el programa de baloncesto femenino'Her World Her Rules'

SHENZHEN, China, 28 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- TCL, una compañía de tecnología inteligente líder a nivel global, ha dado a conocer oficialmente que se ha convertido en el Socio Promocional Global del programa 'Her World, Her Rules' ("HWHR") de la FIBA, mostrando con ello su compromiso de cara al empoderamiento de mujeres y niñas en todo el mundo. Esta cooperación abre un nuevo capítulo para la asociación global a largo plazo entre TCL y la Federación Internacional de Baloncesto ("FIBA").

En septiembre del año 2020, TCL anunció el crecimiento de su asociación global con la FIBA para cubrir las competiciones FIBA en todo el mundo desde el año 2020 hasta 2023. El torneo FIBA Women's EuroBasket 2021 que abarca del 17 al 27 de junio ha generado un gran entusiasmo gracias al regreso de las competiciones de la FIBA.

El baloncesto femenino ha experimentado un enorme crecimiento en relación a su popularidad en los últimos años, pero todavía no atrae la misma atención que el deporte masculino. TCL se esfuerza por apoyar el desarrollo del deporte femenino, reuniendo a los seguidores del baloncesto de todo el mundo como parte de la creciente comunidad deportiva global de la compañía. "TCL tiene el honor de contribuir a la promoción del baloncesto femenino", indicó Yuki Wei, vicepresidente de TCL.

Como parte de sus esfuerzos más amplios de cara a empoderar a las mujeres, TCL ha lanzado una campaña global llamada "Inspire Greatness" que sirve como reflejo para dar cabida a la grandeza de las mujeres y ayudar a mujeres y niñas a conseguir más gracias a su potencial. La asociación de promoción global con la FIBA marca el inicio de esta campaña, cuyo objetivo principal es hacer crecer el número de jugadoras en este deporte. TCL sigue mostrando su apoyo a la campaña HWHR para proporcionar una mayor cantidad de talento y recursos de capacitación que den rienda suelta al potencial de las niñas que participan.

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, destacó: "Uno de los objetivos estratégicos de la FIBA y de las áreas claves principales para el ciclo actual, 2019-2023, es Women in Basketball, y cuenta con una de las metas de esta prioridad para hacer crecer la participación de jugadoras. Esta colaboración junto a TCL mejorará aún más el propósito principal del programa Her World, Her Rules, ayudando a hacer crecer el perfil del juego y llevar el baloncesto femenino hasta cotas con nuevas audiencias".

El programa Her World, Her Rules es la iniciativa con mayor reconocimiento dentro de la FIBA en el baloncesto femenino, y se ha creado de cara a unir a mujeres y niñas de todo el mundo. Este programa tiene la finalidad de llevar a cabo la promoción del baloncesto femenino y de niñas a través de diversas actividades realizadas en asociación con las Federaciones Nacionales y aumentar el número de jugadoras. Her World, Her Rules se lanzó inicialmente en Europa durante la celebración de la Supercopa Femenina de la FIBA EuroLeague en el año 2018 y cuenta con el apoyo de las principales jugadoras de nivel internacional.

Gracias a que es una las empresas líderes mundiales en tecnología inteligente, TCL también proporciona a los seguidores del deporte la oportunidad de animar a sus equipos favoritos en el torneo FIBA a través de productos innovadores. El TCL C825 Mini LED TV, el mini televisor LED de segunda generación de la compañía que dispone de tecnología Quantum Dot, proporciona colores mejorados y una calidad de imagen superior, y gracias a ello mejora la forma en que la gente puede disfrutar de los deportes en directo. La gama completa para hogares inteligentes de TCL ayuda a los aficionados a los deportes a experimentar el entretenimiento envolvente en su hogar.

Además de su cooperación junto a la FIBA, como marca líder mundial dentro del sector del marketing deportivo, TCL patrocina otros eventos deportivos mundiales en baloncesto, fútbol, cricket y carreras de caballos, entre otros. TCL también se asocia con las principales estrellas del deporte para impulsar la globalización de la marca.

Acerca de TCL:

TCL permite a los clientes disfrutar más. Con una línea de televisores, productos de audio, dispositivos móviles y electrodomésticos galardonados, TCL se enorgullece de brindar experiencias significativas al combinar un diseño cuidadoso y la última tecnología. Como una de las marcas de electrónica de consumo más grandes del mundo, nuestra amplia experiencia en fabricación, una cadena de suministro integrada verticalmente y una fábrica de paneles de última generación ayudan a TCL a ofrecer innovación para todos. Para obtener más información sobre TCL, visite la página web www.tcl.com.

Acerca de la FIBA:

La FIBA ( fiba.basketball ) – el organismo rector mundial del baloncesto - es una asociación independiente creada por medio de 213 Federaciones Nacionales de Baloncesto repartidas por todo el mundo. Está reconocido como la única autoridad competente en baloncesto por el Comité Olímpico Internacional (COI).