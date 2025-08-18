Fibank emite con éxito bonos por valor de 50 millones de euros

(Información remitida por la empresa firmante)

SOFIA, Bulgaria, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) ha colocado con éxito una emisión privada de bonos por un valor total de 50 millones de euros, que cumple plenamente con los requisitos MREL. Aunque el banco ya cumple con todas las normas MREL reglamentarias, esta emisión representa un paso estratégico que refuerza su estabilidad, la confianza de los inversores y su capacidad para obtener financiación en condiciones de mercado competitivas.

Los bonos despertaron un gran interés entre los inversores, incluidos los institucionales, y las suscripciones superaron la oferta, lo que demuestra claramente la gran confianza depositada en Fibank y su estrategia de desarrollo. Los tenedores de bonos recibirán un cupón fijo anual del 7 %, con vencimiento en agosto de 2029. Se espera que la emisión cotice en un mercado regulado en un plazo de seis meses a partir de su emisión.

Los bonos son remunerados, desmaterializados, no convertibles, sin garantía, senior, no subordinados y libremente transferibles, emitidos en condiciones que no requieren prospecto.

Se trata del mayor bono emitido hasta la fecha en Bulgaria por un banco de propiedad local, lo que confirma una vez más la estabilidad y las perspectivas de crecimiento de First Investment Bank. Los fondos obtenidos se destinarán a la implementación de nuestra estrategia de desarrollo en los ámbitos minorista y de las pymes, lo que reforzará aún más nuestra posición como uno de los líderes del sector bancario búlgaro, comentó Nikola Bakalov, consejero delegado y presidente del consejo de administración de Fibank.

El gran interés suscitado por la emisión de bonos de Fibank refleja los excelentes resultados obtenidos por el banco en los últimos años. A finales del segundo trimestre de 2025, Fibank ocupaba el quinto lugar en el sistema bancario búlgaro por activos, con 15.800 millones de levas búlgaras. A mediados de año, el banco registró un aumento del 169 % en sus beneficios, que alcanzaron los 110 millones de levas búlgaras. Sus posiciones en el mercado siguen fortaleciéndose, y el crecimiento más significativo se observa en la banca minorista.

