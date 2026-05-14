Fibank recaudó un total de 310 millones de euros a través de dos emisiones de bonos

(Información remitida por la empresa firmante)

-Fibank cerró con éxito una colocación internacional récord para un banco búlgaro, recaudando un total de 310 millones de euros a través de dos emisiones de bonos

SOFIA, Bulgaria, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) ha colocado con éxito dos emisiones de bonos en los mercados internacionales de capitales por un valor total de 310 millones de euros. Se trata de operaciones estratégicas que representan un hito importante en el desarrollo del banco y constituyen las colocaciones de capital internacionales más significativas realizadas por un banco búlgaro en los últimos años.

El paquete incluye una emisión de bonos de 250 millones de euros diseñada para cumplir con los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL). Impulsada por un fuerte interés del mercado, la demanda superó ampliamente la oferta, con una relación de cobertura de 1,5. La transacción también incluye una emisión adicional de 60 millones de euros estructurada como un instrumento de capital híbrido.

Completada con un interés significativo por parte de inversores institucionales internacionales, la colocación confirma la creciente confianza de los mercados globales en Fibank. Destaca la sostenibilidad del modelo de negocio del banco, así como su capacidad para obtener capital internacional a largo plazo en un entorno de mercado altamente competitivo.

"Este es un éxito estratégico para Fibank y un claro reconocimiento por parte de los inversores internacionales de nuestro desarrollo sostenible, nuestra política coherente y nuestros sólidos indicadores financieros. La ejecución de una transacción de esta envergadura y estructura transmite una fuerte señal de confianza en Fibank, consolidando nuestra posición como una institución financiera moderna y competitiva en los mercados de capitales globales. Además, este éxito es un testimonio del buen rendimiento de todo el sector bancario búlgaro y refleja la creciente confianza internacional tras la integración de Bulgaria en la eurozona", comentó Nikola Bakalov, consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de First Investment Bank.

El tramo de 250 millones de euros cumple con los criterios regulatorios de MREL, mientras que el tramo de 60 millones de euros está estructurado como un instrumento híbrido para el capital de nivel 1 del banco.

Ambas emisiones están programadas para su admisión a cotización en la Bolsa de Luxemburgo, una plataforma global líder para instrumentos de deuda.

Bank of America (BofA) actuó como gestor principal de las emisiones, apoyando la estructuración y colocación exitosas de las transacciones con inversores institucionales internacionales.

First Investment Bank sigue siendo el mayor banco con capital búlgaro, fundado y controlado mayoritariamente por Ivaylo Mutafchiev y Tseko Minev. Al cierre del primer trimestre de 2026, Fibank ocupaba el quinto lugar en el sistema bancario nacional con activos por un total de 10.020 millones de euros. A 31 de marzo de 2026, el banco continúa registrando sólidos ratios de capital y liquidez que superan los requisitos regulatorios.

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