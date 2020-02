COMUNICADO: La fibra celulósica Naia(TM) cortada de Eastman debuta en el evento Première Vision

Publicado 04/02/2020 14:42:13 CET

El fabricante de fibras sostenibles amplía su cartera de productos para mejorar la versatilidad

KINGSPORT, Tennessee, 4 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Eastman [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705264-1&h=2825356911&u...], el fabricante del hilado de filamentos celulósicos Naia(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705264-1&h=3019450599&u...] de fuentes sostenibles, anuncia la expansión de su cartera de fibras Naia(TM) en Première Vision-Paris [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705264-1&h=3917843608&u...] (PV), la exposición internacional de moda y textil que tendrá lugar del 11 al 13 de febrero. Con la incorporación de su nueva fibra celulósica cortada, Naia(TM) ofrece otra opción de material ecológico versátil para la moda sostenible.

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí: https://www.multivu.com/players/English/8685451-eastman-naia... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705264-1&h=4082451266&u...]

"Estamos entusiasmados de ampliar nuestras ofertas de productos, y hemos estado trabajando con una sólida red de socios hilanderos innovadores en todo el mundo para presentar nuestra nueva fibra celulósica Naia(TM) cortada", dijo Ruth Farrell, directora global de Marketing de Textiles de Eastman. "Al trabajar con nuestros socios de la cadena de valor, estamos facilitando un acceso rápido y fácil a las fibras de Naia(TM) para nuestras fábricas y para las marcas, independientemente de su localización".

La fibra Naia(TM) cortada presenta una suavidad intrínseca, es de secado rápido y reduce la formación de pelusas. Se mezcla a la perfección con otros materiales respetuosos con el medio ambiente, como el poliéster lyocell, modal y reciclado, para así producir tejidos y prendas sostenibles ideales con los que vestirse a diario.

Eastman trabajará con varios de los mejores hilanderos de su categoría en todo el mundo para elaborar la fibra Naia(TM) cortada, incluidos Karacasu Tekstil en Turquía, Shandong Long Run Textile y Dezhou Huayuan Eco-Technology en China continental, Pratibha Syntex y RSWM Ltd. en India y Linz Textil en Austria. Estos hilanderos líderes en el sector mezclan la fibra Naia(TM) cortada con otras fibras sostenibles para satisfacer las demandas de los fabricantes de todo el mundo.

Naia(TM) se extrae de manera responsable de bosques y plantaciones de pino y eucalipto gestionados de forma sostenible. Eastman ha alineado toda su cadena de suministro forestal con los estándares de suministro del Forest Stewardship Council(®) (Consejo de Administración Forestal), incluidas las operaciones controladas con madera. Eastman y sus proveedores de celulosa cuentan con las certificaciones FSC(®) (C140711) y/o Cadena de Custodia PEFC(TM). Además, Eastman se ha asociado con Canopy [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705264-1&h=49593634&u=h...] para mostrar su actual compromiso con la gestión sostenible de los bosques. El informe y clasificación Hot Button [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705264-1&h=3846842865&u...] de 2019, publicado recientemente, muestra el compromiso de Eastman con la gestión sostenible de los bosques, dado que la empresa cuenta con riesgo cero de abastecimiento a partir de bosques antiguos y en peligro de extinción.

Naia(TM), elaborada a través de un proceso seguro y de circuito cerrado donde los disolventes se reciclan en el sistema de reutilización, se produce a través de una fabricación optimizada y de bajo impacto. Naia(TM) presenta una huella medioambiental baja y una evaluación del ciclo de vida examinada por terceros que cumple con la normativa ISO 14044. Naia(TM) también está certificada como biodegradable en agua dulce y suelos, y es compostable en entornos industriales tras recibir las marcas de conformidad "OK biodegradable" y "OK compost" de TÜV AUSTRIA. Más recientemente, la fibra Naia(TM) cortada recibió la certificación "OK compost" para el ámbito doméstico.

Obtenga más información sobre Naia(TM) de Eastman y su nueva fibra cortada en el estand 6D55 del pabellón Première Vision Yarns. Naia(TM) también se expondrá en el área Smart Creation (creación inteligente), en el estand 3S42 del pabellón 3.

Acerca de EastmanEastman es una empresa internacional de materiales especializados que aprovecha la innovación, la tecnología y el desarrollo de aplicaciones para aumentar sus posiciones líderes en mercados finales como la agricultura, el transporte, la construcción y los consumibles. Para obtener más información visite eastman.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705264-1&h=1936995768&u...].

