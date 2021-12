FibroBiologics presenta su Consejo Asesor Científico

The future of chronic disease cures and cell therapy.

Científicos preeminentes se unen a FibroBiologics para aportar su contribución a la creciente cartera de terapias celulares

HOUSTON, 16 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- FibroBiologics, una empresa en fase clínica que desarrolla terapias basadas en células de fibroblastos para enfermedades crónicas, ha presentado hoy su consejo asesor científico (SAB). Compuesto por científicos y clínicos de renombre mundial, el Consejo Asesor Científico proporcionará a la empresa orientación sobre los programas de desarrollo actuales y previstos, centrados exclusivamente en terapias celulares basadas en fibroblastos.

"Como empresa fundada en la ciencia e impulsada por el descubrimiento, tenemos la suerte de haber atraído a científicos reconocidos internacionalmente a nuestro consejo asesor científico", dijo Pete O'Heeron, consejero delegado y presidente de FibroBiologics. "Nuestro objetivo es desarrollar una amplia gama de terapias celulares clínicamente validadas para enfermedades crónicas. Esperamos que nuestro SAB nos proporcione perspectiva y responsabilidad, y además estimule el diálogo continuo para acelerar nuestros avances en beneficio de los pacientes".

"Nuestro objetivo es trabajar estrechamente con nuestro SAB para que nos proporcione una perspectiva externa objetiva y una autentificación de calidad de los datos clínicos generados, y utilizar su amplia experiencia y red para desarrollar colaboraciones industriales y académicas", declaró el doctor Hamid Khoja, director científico de FibroBiologics.

Los miembros inaugurales del consejo asesor científico son:

S. Thomas Carmichael, M.D., Ph.D., UCLA, Profesor y Presidente del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA y del Broad Stem Cell Research Center. El doctor Carmichael está especializado en la reparación neuronal tras un accidente cerebrovascular y lesiones cerebrales traumáticas, estudiando los procesos de las nuevas conexiones neurológicas generadas en el cerebro, denominadas brotes axonales, y las células madre cerebrales adultas que ayudan al proceso de reparación al ser reclutadas en el lugar de la lesión. La experiencia y los conocimientos del doctor Carmichael en el campo de los fibroblastos y la regeneración neuronal proporcionarán a los programas neuronales de FibroBiologics una aportación científica de vanguardia en estas áreas

Claudia Lucchinetti, M.D., Ph.D., Mayo Clinic, Profesora y Presidenta del Departamento de Neurología; Decana de Ciencias Clínicas y Traslacionales; Directora del Centro de Ciencias Clínicas y Traslacionales, y Profesora de Neurociencia Eugene y Marcia Applebaum, Mayo Clinic Alix School of Medicine. La doctora Lucchinetti es neuróloga y experta internacional en la patología y la patogénesis de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (SNC). Sus investigaciones se centran en técnicas experimentales de neuropatología e imagen de vanguardia para caracterizar las lesiones tisulares. Su investigación condujo a la identificación pionera de cuatro patrones distintos de daño tisular en la Esclerosis Múltiple (EM) activa temprana, lo que sugiere que las lesiones de la EM se forman de manera diferente entre los distintos subgrupos de pacientes, lo que podría permitir la personalización de los tratamientos de la EM en función del subtipo patológico. El programa de FibroBiologics sobre la EM y el SNC se beneficiará enormemente de la amplia investigación de la doctora Lucchinetti y de su conocimiento de los mecanismos biológicos en este campo.

Elizabeth Shpall, M.D., The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Presidenta ad interim, profesora en Howard and Lee Smith Chair in Cancer Research, Departamento de Trasplante de Células Madre y Terapia Celular, División de Medicina del Cáncer. La doctora Shpall es una científica de renombre en el ámbito de los trasplantes de células madre. Su liderazgo en la recogida, el almacenamiento y el trasplante de sangre del cordón umbilical ha llevado a la recogida de más de 140.000 unidades de sangre del cordón umbilical en todo Houston, donadas voluntariamente, y al trasplante en más de 2.800 pacientes con sangre del cordón umbilical utilizando estrategias novedosas para garantizar una mayor eficacia en los pacientes. La experiencia clínica de la doctora Shpall, su conocimiento de las terapias celulares avanzadas y sus logros en investigación serán de gran valor para establecer una responsabilidad científica rigurosa y para asesorar a FibroBiologics.

Neil Bhowmick, Ph.D., Cedars-Sinai, Director, Cancer Biology Program, Cedars-Sinai Cancer Institute y Profesor de Medicina Cedars-Sinai Medical Center/UCLA. El doctor Bhowmick identificó el papel de las células fibroblásticas del tejido en la iniciación del cáncer. Sus investigaciones se centran en el papel del microambiente tumoral en la progresión del cáncer de próstata, pulmón y páncreas, en los mediadores de la progresión metastásica y en la resistencia a las terapias mediante sistemas de modelos in vivo y ensayos clínicos. La experiencia del doctor Bhowmick con los fibroblastos y su amplia investigación en oncología celular supondrán una valiosa aportación a los programas oncológicos de la compañía.

Acerca de FibroBiologics Con sede en Houston, FibroBiologics es una empresa de medicina regenerativa que desarrolla una línea de tratamientos para enfermedades crónicas con células de fibroblastos. En la actualidad, FibroBiologics es titular de más de 150 patentes emitidas o pendientes en Estados Unidos y en el extranjero en diversas vías clínicas, como la degeneración discal, la ortopedia, la esclerosis múltiple y el cáncer. FibroBiologics representa la próxima generación de avances médicos en terapia celular. Para más información, visite www.FibroBiologics.com.

