COMUNICADO: FibroGenesis ha expandido el alcance de su patente

FibroGenesis ha expandido el alcance de la patente de su tratamiento de fibroblastos para tratar SDRA por coronavirus (COVID/19)

La compañía informa de una excelente sinergia entre el tratamiento de fibroblastos e hidroxicloroquina

HOUSTON, 1 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis, una compañía de medicina regenerativa y atenuación de enfermedades crónicas mediante fibroblastos dérmicos humanos (HDF por sus siglas en inglés), con sede en Texas, ha anunciado hoy el envío de la patente provisional 63/002,134 con título, "Peptides and Adjuvants for Augmentation of Fibroblast Therapy for Coronavirus."

Las reivindicaciones de la patente incluyen el uso de fibroblastos junto con coadyuvantes tales como péptidos e hidroxicloroquina para estimular la producción de interferones para suprimir la infección vírica y la correspondiente "tormenta de citocinas". En una versión, la invención proporciona un método para evitar la infección, propagación y patología del virus COVID-19. Además, incluye reivindicaciones para modificar fibroblastos para que expresen mayor nivel de "citocinas terapéuticas".

"A medida que continuamos con el programa preclínico intensivo, seguimos descubriendo la superioridad de los fibroblastos sobre las células madres mesenquimales. Los datos nos ofrecen múltiples opciones de tratamiento para los pacientes", comentó el Dr. Tom Ichim, director científico de FibroGenesis. "Al incluir coadyuvantes tales como péptidos e hidroxicloroquina en el tratamiento hemos comprobado una mejora en la potencia".

"Trabajamos para expandir nuestros descubrimientos en el laboratorio y acelerar el desarrollo clínico para obtener una cura para COVID-19 con nuestro tratamiento avanzado de fibroblastos", comentó Pete O'Heeron, consejero delegado de FibroGenesis. "La guerra en la que luchamos, con este enemigo invisible, necesitará un enfoque múltiple para obtener la victoria. En FibroGenesis seguimos la iniciativa de Thomas Edison cuando descubrió el filamento de las bombillas; probamos tantas combinaciones terapéuticas como nos es posible para buscar la cura más eficaz y efectiva. La mejora de la producción natural de interferones combinada con estudios anteriores se podría considerar un avance hacia la cura".

Acerca del SDRA por COVID-19El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) es un tipo de disfunción pulmonar aguda grave que afecta a la totalidad o la mayor parte de ambos pulmones, y puede darse como una complicación grave de infecciones víricas, como el COVID-19.

Se sabe que SDRA se suele asociar con la acumulación de líquido en los pulmones. En estos casos, los alveolos pulmonares se llenan de líquido y no pueden realizar su función. Como consecuencia, llega menos oxígeno al torrente sanguíneo, por lo que los órganos no reciben el oxígeno necesario para su viabilidad y funcionamiento. La disnea intensa, el síntoma principal de SDRA, suele desarrollarse entre unas pocas horas y unos días tras la lesión o infección desencadenante. Actualmente no existen tratamientos farmacológicos eficaces para tratar o prevenir SDRA. El uso de respiradores pulmonares sigue siendo el pilar de las opciones de tratamiento disponibles. Debido a la alta morbilidad y mortalidad asociadas con SDRA y la falta de opciones eficaces de tratamiento, se necesitan nuevos agentes terapéuticos contra SDRA.

Acerca de FibroGenesisCon sede en Houston, Texas, FibroGenesis, es una empresa de medicina regenerativa que desarrolla una solución innovadora para el tratamiento de enfermedades crónicas mediante fibroblastos dérmicos humanos. Actualmente, FibroGenesis cuenta con 186 patentes/patentes en trámite en EE.UU. y otros países en diferentes ámbitos clínicos, como la degeneración discal, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la encefalopatía traumática crónica, el cáncer, la diabetes, la insuficiencia hepática y la insuficiencia cardíaca. Fundada íntegramente por inversores privados, FibroGenesis representa la generación futura de los avances médicos en tratamientos celulares. Visite www.Fibro-Genesis.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2765999-1&h=3504132473&u...].

