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(Información remitida por la empresa firmante)

- FICYE abre una nueva convocatoria para investigar la relación entre el consumo moderado y social de cerveza y el bienestar emocional

- La convocatoria financiará un único proyecto de investigación en adultos sanos, con un componente obligatorio de neurociencia y medición objetiva de neuromarcadores o correlatos biológicos

- El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 16 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027 a través de la página web oficial de FICYE

Madrid, 18 de noviembre de 2026. El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) ha abierto una convocatoria pública, competitiva y de ámbito nacional para financiar un proyecto que analice cuantitativamente la posible relación entre el consumo moderado y social de cerveza – en un contexto mediterráneo de convivencia – y el bienestar emocional, la satisfacción vital y la vinculación social en adultos sanos.

La convocatoria admite estudios observacionales prospectivos o longitudinales, diseños multinivel o de métodos mixtos con componente cuantitativo predominante e intervenciones no farmacológicas o nutricionales controladas. Quedan excluidos los ensayos que planteen la cerveza como tratamiento terapéutico y cualquier estudio que incite al consumo de alcohol.

Las propuestas deberán incorporar obligatoriamente una aproximación neurocientífica mediante neuromarcadores neurofisiológicos y autonómicos, biomarcadores neuroendocrinos o biomoléculas en saliva o plasma, o mediciones del eje intestino-cerebro, la microbiota y la metabolómica. Se valorarán especialmente los grupos de comparación que permitan diferenciar el posible efecto del consumo moderado del derivado de la interacción social.

El estudio deberá realizarse en España con población residente en el país, justificar el tamaño muestral mediante un análisis de potencia estadística y estandarizar el contexto y la dosis de ingesta conforme a un patrón de consumo moderado de referencia, exclusivamente en adultos sanos, acompañado de alimentos y en un contexto de encuentro social.

La ayuda se concederá con presupuesto abierto y competitivo. La memoria económica podrá contemplar personal investigador y técnico, servicios analíticos, material fungible, compensación a participantes, difusión científica y equipamiento de uso exclusivo para el proyecto.

Podrán concurrir equipos de al menos tres investigadores liderados por un investigador principal con grado de doctor, vinculación activa con la entidad de acogida y trayectoria científica acreditada. Son elegibles universidades españolas, hospitales e institutos de investigación sanitaria y centros de investigación públicos o privados sin ánimo de lucro radicados en España.

Las candidaturas serán evaluadas por el Comité Científico de FICYE, quien garantiza la independencia del equipo durante todo el proceso y la publicación libre de los resultados. El proyecto deberá contar con evaluación ética favorable, registro público del protocolo y garantías de consentimiento informado y protección de datos.

Las solicitudes deberán remitirse en un único archivo comprimido, con la documentación en PDF, a info@ficye.es con el asunto “Proyecto de Investigación FICYE 2026-2027 – [Apellidos del IP]”. Las bases completas estarán disponibles en www.ficye.es. El plazo finalizará el 31 de enero de 2027.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que impulsa y comparte la investigación científica sobre la cerveza y su relación con el estilo de vida. FICYE no anima ni recomienda el consumo de alcohol en ningún caso; su labor se limita al ámbito científico y divulgativo. En caso de que se decida consumir, este debe ser siempre de forma responsable, exclusivamente por adultos sanos, acompañado de otros alimentos y en un contexto social. En ningún caso se promueve el consumo individual o fuera de las comidas. Asimismo, se recuerda de forma expresa que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial para la salud y queda totalmente fuera de un estilo de vida equilibrado. Para más información, consultar nuestra web: www.ficye.es

Para más información: info@ficye.es