"Fiebre Hamilton" rinde homenaje a Lin-Manuel Miranda y trae a Madrid el sonido del Broadway más actual

Estreno el 5 de diciembre en Teatro Espacio [RARO] (IFEMA, Feria de Madrid). Un show dinámico, con un formato nunca visto hasta ahora, que sumerge al espectador en la obra del galardonado creador de "Hamilton" e "In the Heights". El espectáculo se retransmitirá en streaming el 26 de diciembre

El próximo 5 de diciembre llega a Madrid “Fiebre Hamilton”, un espectáculo en formato concierto que rinde homenaje al actor y compositor de teatro musical Lin-Manuel Miranda viajando por sus mayores éxitos (“Hamilton”, “In the Heights”, “Vaiana”).



“Fiebre Hamilton” es una nueva apuesta de la productora de “33 El Musical”, Espacio [RARO], y Limbo Entertainment por ofrecer una producción innovadora que, gracias a un soporte audiovisual asombroso, una orquesta en vivo y un elenco formado por cinco artistas de primer nivel (“El Rey León”, “Forever King of Pop”, “El Guardaespaldas”, “Mamma Mia!”, “Ghost”, etc.) trae, por primera vez a España, el sonido del Broadway más actual.



Energía y ritmo son los principales ingredientes de este impresionante show en el que se mezclan varios estilos musicales (teatro musical, hip-hop, rap, latino) y que llega a Teatro Espacio [RARO], el mayor teatro efímero de nuestro país, para emocionar a todos los públicos y convertirse en la gran sorpresa del panorama cultural.



“Fiebre Hamilton” será retransmitido en streaming el sábado, 26 de diciembre, a través de Scenikus y gracias a la producción audiovisual de Kroma Quite On.



Lin-Manuel Miranda, la revolución del teatro musical

Por primera vez en España, un homenaje al genio de "In the Heights", al corazón musical de "Vaiana", al alma de "Hamilton": Lin-Manuel Miranda, actor y compositor puertorriqueño que ha revolucionado el teatro musical de la última década.



Los premios y reconocimientos de Miranda incluyen, a título particular, un premio Pulitzer, tres premios Tony, tres premios Grammy, un premio Emmy, dos premios Olivier y un Kennedy Center Honor, así como nominaciones a los Óscar y a los Globos de Oro.



"Hamilton" batió todos los récords en la historia reciente del teatro musical con 11 Premios Tony, consiguiendo, entre ellos, los galardones a mejor musical, libreto, dirección, diseño de vestuario, orquestación, coreografía y actores de reparto. Una obra en clave de hip-hop que ya es historia del teatro musical.



#CulturaSegura

Además de las medidas preceptivas que indica la normativa legal, como la reducción de aforo y el uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto, en Teatro Espacio [RARO] se han adoptado otras medidas para garantizar la máxima seguridad: 4 accesos independientes al recinto, control de temperatura en la entrada, teatro dividido en 4 zonas separadas entre sí y sistema continuo de purificación de aire, entre otras.







