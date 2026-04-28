Fiebre por el Lorca inédito; Miguel Poveda y Pepa Merlo desbordan la Feria del Libro de Granada revelando - APDI Group

Granada, 28 de abril de 2026.-

El hallazgo de unos versos ocultos en el reverso de un manuscrito de Federico García Lorca y la sorprendente muestra de lo que será el segundo número de la colección de la Biblioteca de la Casa del Darro —que se completará con textos de la prestigiosa hispanista Marie Laffranque, incluyendo cartas y artículos críticos fundamentales— generan una expectación sin precedentes, según APDI Group.

La presentación de “Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca” no solo ha sacado a la luz el poema inédito “Cantó el reloj”, con introducción de Miguel Poveda y análisis de Pepa Merlo, sino que también ha ofrecido por sorpresa un adelanto de lo que será el segundo número de la colección de la Biblioteca de la Casa del Darro: un estudio dirigido por Michèle Ramond que traza un recorrido socioeconómico de la familia García Lorca en su etapa de la Vega de Granada.

El volumen, que recoge versos inéditos hallados en un manuscrito adquirido a un anticuario alemán, ha desbordado hoy la Feria del Libro de Granada y confirma la auténtica fiebre que el poeta sigue despertando en su ciudad.

Este sorprendente descubrimiento literario ha sido el gran detonante de una jornada que ha contado, además, con la asistencia y el respaldo de diversas instituciones representativas de la ciudad. La obra, nacida de la estrecha colaboración entre el artista y la editora, arroja una luz fascinante y renovada sobre el proceso de creación del genio andaluz, conectando el pasado con el presente.

Durante una presentación cargada de magnetismo, Miguel Poveda —gran impulsor de la Casa Cultural Federico en Granada— compartió con los asistentes la apasionante intrahistoria de cómo estos versos llegaron a sus manos. En ese contexto, expresó su implicación personal en el proyecto: “Ser parte de esto me llena el alma de entusiasmo y aprendizaje; estoy entregado a la causa de Federico, de la feria y de la cultura”.

El artista también subrayó el carácter casi revelador del hallazgo: “He aportado mi granito de arena, esas cosas mágicas que ocurren con Federico, que marca un camino y pone pistas. Así que de esa manera he aportado un poquito de texto”.

Por su parte, Pepa Merlo situó el valor del proyecto dentro de un contexto simbólico y académico: “Estamos entre libros, qué mejor lugar y emplazamiento para inaugurar algo que siempre es una alegría, como es una biblioteca”.

La editora destacó además la vocación investigadora de la iniciativa: “Textos que realmente sirven para ayudar a investigadores, a personas que dedican su vida al estudio de Federico”, subrayando que “la biblioteca siempre va a mostrar esos textos que vienen a aportar más cosas a la propia figura del poeta y, sobre todo, a la obra”.

Sobre el contenido concreto del volumen, explicó: “Este primer libro, si ven el subtítulo, es lo inédito en Federico. Son esas anotaciones del poeta que van a servir para articular un poema o una obra de teatro”.

Ante un aforo completamente entregado, ambos creadores lanzaron un mensaje claro: el legado de Federico García Lorca sigue más vivo que nunca y exige seguir siendo explorado desde perspectivas audaces.

En este mismo marco de excepción, se ha dado a conocer oficialmente la nueva colección “Biblioteca de la Casa del Darro”, un ambicioso proyecto literario de Elenvés Editoras que cuenta con la colaboración de APDI Group, y que nace con la vocación de rescatar y difundir tesoros bibliográficos de nuestra cultura.

Tras la presentación, el artista, acompañado de Pepa Merlo, ha visitado el stand habilitado en la feria, donde han podido sentir de cerca el cariño y el interés del público congregado para la ocasión.

Edición limitada y venta oficial

Para esta edición única y de gran valor, se han lanzado exclusivamente 1.000 ejemplares.

Tras el éxito del encuentro, hoy a partir de las 19:30 horas, se ha iniciado la venta oficial del libro. Para facilitar el acceso a todos los interesados, Las cosas del otro lado ya se encuentra disponible tanto en formato físico en la propia feria, en el stand número 60, como a través de la venta online en la página oficial de Elenvés.

Esta ventana de compra estará abierta por tiempo limitado, extendiéndose la venta exclusivamente hasta el próximo 3 de mayo.

La gran acogida del evento ha provocado una muy cariñosa respuesta tanto en el público general como entre los profesionales del ámbito cultural, generando in situ un encendido espacio de diálogo sobre la inagotable riqueza de la obra de Federico García Lorca.

Con este rotundo éxito, Miguel Poveda y Pepa Merlo no solo han firmado uno de los momentos estelares del año cultural granadino, sino que abren una vía de estudio imprescindible que marcará un antes y un después en el disfrute de uno de los escritores más universales de la literatura española.

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