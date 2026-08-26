Las figuras más destacadas del entretenimiento respaldan a Stability AI en su última ronda de financiación

(Información remitida por la empresa firmante)

La financiación total asciende a 232 millones de dólares con la nueva gerencia y un grupo de inversores formado por Electronic Arts, Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group y otras empresas.

LOS ÁNGELES, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Stability AI, líder en productos de IA diseñados específicamente para los profesionales creativos de los sectores de la música, los videojuegos y el entretenimiento, ha anunciado hoy una ronda de financiación de la serie B por valor de 76 millones de dólares en capital nuevo. Con esta noticia, la financiación total asciende a 232 millones de dólares, con dos rondas de financiación mediante ampliación de capital y bonos convertibles, bajo la conducción del director general Prem Akkaraju desde su nombramiento en junio de 2024. Este capital impulsará el desarrollo de su gama de productos para la producción creativa, reforzará su disciplina de investigación aplicada y ampliará su división de servicios profesionales.

En esta ronda de financiación se incorporan un nuevo grupo de inversores de los sectores del entretenimiento y la tecnología, entre ellos, Electronic Arts, empresa pionera en entretenimiento interactivo; Sony Music Group, Universal Music Group y Warner Music Group, líderes mundiales en el sector del entretenimiento musical; y las sociedades de inversión AMD Ventures y Pacific Alliance Ventures.

Se suman a una lista ya de por sí impresionante de figuras destacadas de los sectores del entretenimiento y la tecnología que respaldan a Stability AI: Coatue, Greycroft, Kadmos Capital, Lightspeed Venture Partners, Mantis Capital, Sound Ventures y WPP, junto con los inversores particulares Sean Parker, Eric Schmidt, James Cameron, Kevin Mayer, Mark Burnett, Patrick Whitesell, Prem Akkaraju y Robert Nelsen.

Coatue, Greycroft, Kadmos Capital, Sean Parker y Eric Schmidt también participan en la ronda de financiación de la Serie B, invirtiendo por segunda ronda consecutiva bajo una nueva dirección.

Este grupo de inversores sin igual es una confirmación de nuestra visión, según la cual la IA generativa potencia el trabajo de todos los productores, músicos y narradores, afirmó Prem Akkaraju, director general de Stability AI. Stability es única en el ámbito de la inteligencia artificial porque somos personas creativas que creamos herramientas para personas creativas. Desarrollar una tecnología que marque un hito en el sector implica reunir a un equipo de titanes del sector, y eso es precisamente lo que hemos hecho aquí. Akkaraju añadió: Nuestros inversores han sentado las bases para que nosotros podamos tener éxito a largo plazo, ya que no solo nos aportan el capital, sino también la experiencia, la credibilidad y una conexión directa con los artistas.

En esta ronda participan los socios estratégicos consolidados Electronic Arts, Universal Music Group, y Warner Music Group. WPP, líder mundial en servicios de marketing, ha sido socio estratégico e inversor a lo largo de todo el proceso de crecimiento de Stability AI bajo su nueva dirección.

El anuncio se produce inmediatamente después del lanzamiento de Stable Audio 3.0, una familia de modelos musicales de peso abierto entrenados con datos con licencia completa. Los artistas ya pueden integrar Stable Audio 3.0 en su flujo de trabajo mediante un nuevo complemento para DAW (estación de trabajo de audio digital) o directamente en StableAudio.com.

Además, Stability AI ha anunciado que Thomas Laffont, cofundador de Coatue, se ha incorporado a su Directorio.

Mientras otros desarrollan una IA generalizada, Stability AI crea herramientas creativas y lo hace en colaboración con los artistas, los estudios y los titulares de derechos, cuyo trabajo define este ámbito, afirmó Thomas Laffont, cofundador de Coatue. Me alegro de unirme a Prem y al equipo.

Laffont completa un consejo de administración del que forman parte el cineasta ganador de un Óscar James Cameron, el empresario, filántropo y expresidente de Facebook Sean Parker, la cofundadora y socia directora de Greycroft, Dana Settle, y el director general de Stability AI y exdirector general de Weta Digital, Prem Akkaraju. Con esta nueva ronda de financiación, Stability AI seguirá desarrollando herramientas creativas diseñadas en torno al proceso creativo de los artistas, en los ámbitos de la música, los videojuegos y el entretenimiento.

Acerca de Stability AI

Stability AI es líder en productos de IA diseñados específicamente para profesionales creativos de los sectores de la música, los videojuegos y el entretenimiento.

Stability AI desencadenó la revolución de la IA generativa con el lanzamiento de Stable Diffusion en agosto de 2022, poniendo la tecnología generativa al alcance de millones de creadores de todo el mundo y consolidando su posición como líder en este campo. Desde entonces, los modelos de Stable Diffusion se han descargado más de 350 millones de veces, lo que los ha convertido en la base técnica de todo un ecosistema de trabajo.

Desarrollamos pensando primero en los creativos. Nuestro trabajo va más allá de los propios modelos y abarca productos y soluciones diseñados para los flujos de trabajo de producción específicos. Este enfoque centrado en los artistas es la razón por la que Electronic Arts, Universal Music Group, Warner Music Group, WPP y otras empresas nos han elegido como socio estratégico.

Stability AI figura entre los 50 innovadores en IA de la revista Fortune y entre las empresas más influyentes de la revista TIME y su producto Stable Audio ha sido incluido en la lista de los mejores inventos de TIME. En junio de 2024, Stability AI entró en una nueva fase de crecimiento con un equipo directivo formado por el director general, Prem Akkaraju; el presidente ejecutivo, Sean Parker; y el miembro del consejo de administración, James Cameron, además de los miembros del consejo Dana Settle y Thomas Laffont.

La empresa cuenta con el respaldo de inversores de talla mundial, entre los que se incluyen Electronic Arts, empresa innovadora en el sector del entretenimiento interactivo, los líderes mundiales en el sector del entretenimiento musical Sony Music Group, Universal Music Group y Warner Music Group, las firmas de inversión Greycroft, Coatue, WPP, Lightspeed Venture Partners, Sound Ventures, AMD Ventures y Mantis Capital y los inversores particulares Sean Parker, Eric Schmidt y James Cameron.

Para saber más al respecto, visite stability.ai.

Contacto para la prensa:press@stability.ai

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