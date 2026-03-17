FileSpin lanza una infraestructura DAM nativa de MCP para flujos de trabajo de medios autónomos

(Información remitida por la empresa firmante)

Su arquitectura abierta permite que los agentes de IA gestionen, transformen y distribuyan activos digitales sin necesidad de desarrollo a medida.

LONDRES, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- FileSpin, la empresa de gestión de activos digitales (DAM) basada en IA, anunció hoy su infraestructura DAM basada en agentes y nativa de MCP, construida desde cero en torno al Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), que permite a los agentes de IA ejecutar operaciones multimedia a través del lenguaje natural.

La mayoría de las plataformas añadieron MCP como una capa de conexión sobre las API existentes. FileSpin adoptó un enfoque opuesto: toda la infraestructura multimedia —imágenes bajo demanda, etiquetado automático con IA, reconocimiento facial, marcas de agua dinámicas, transcodificación de vídeo y páginas de compartición personalizadas— se reconstruyó en torno al protocolo como arquitectura fundamental. Los agentes de IA de Claude, ChatGPT, Mistral y otras aplicaciones compatibles con MCP ahora pueden ejecutar en minutos lo que antes llevaba horas: preparación de campañas, etiquetado masivo de metadatos, flujos de trabajo de aprobación y distribución, todo desde una única conversación.

" No nos limitamos a añadir un conector MCP a una API heredada y ñlamada de agentes ", afirmó Selva Ganesan, fundador y consejero delegado de FileSpin. "Reconstruimos la infraestructura multimedia en torno al protocolo para que los agentes puedan realizar un trabajo real: etiquetar recursos, generar variantes para cada canal, configurar aprobaciones y distribuir. La mayoría de las implementaciones fallan. La nuestra no".

La gobernanza es un problema práctico que frena la adopción de la IA: el 74 % de las empresas planea implementar agentes de IA para 2027, pero solo el 21 % cuenta con mecanismos de supervisión de seguridad. FileSpin proporciona registros de auditoría, controles de acceso basados en roles y mecanismos de seguridad basados en esquemas de metadatos que mantienen a los agentes dentro de límites definidos, lo que permite a los equipos confiar en flujos de trabajo autónomos.

FileSpin se integra con herramientas de automatización de flujos de trabajo, como Make, Zapier y n8n, conectando la infraestructura multimedia con miles de aplicaciones empresariales sin necesidad de desarrollo personalizado. La plataforma también ofrece Teleport, una implementación híbrida en la nube y en el borde que ejecuta las operaciones multimedia principales localmente ( incluso en una Raspberry Pi) con sincronización en la nube, garantizando la continuidad para recintos de eventos, parques temáticos y ubicaciones remotas donde la conexión a internet no está garantizada.

FileSpin presta servicios a empresas de comercio electrónico , eventos , atracciones , inmobiliarias y viajes, con clientes como Informa Festivals (Cannes Lions, Black Hat, Money20/20), DEI Global (más de 163 atracciones en más de 20 países) y XXL (venta minorista de artículos deportivos nórdicos). La infraestructura nativa de MCP está disponible de inmediato.

Acerca de FileSpin

FileSpin es una empresa DAM nativa de IA fundada en 2017, con sede en Londres, Reino Unido. Gestiona, transforma y distribuye activos multimedia a través de agentes de IA (MCP), motores de flujo de trabajo (Make, Zapier, n8n) y API REST componibles, con más de 20 millones de activos, más de 5 millones de transformaciones diarias, en más de 160 ubicaciones perimetrales con un tiempo de actividad del 99,98 %. Obtenga más información en www.filespin.io.

Contacto

Rishabh RastogiGrowth Lead, FileSpin rishabh@filespin.io

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