Una filial de Pacific Avenue Capital Partners completa la adquisición de ESE World a Amcor

Filial de Pacific Avenue completa la adquisición de ESE World - Pacific Avenue Capital Partners

(Información remitida por la empresa firmante)

París, 30 de junio 2026.- La operación convierte a ESE World en una empresa independiente y refuerza la presencia de Pacific Avenue Capital Partners en Europa, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la compañía mediante mejoras operativas y expansión estratégica

Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), una firma global de capital privado especializada en escisiones corporativas (corporate carve-outs) y otras operaciones complejas en el segmento middle market, anunció hoy que una filial de Pacific Avenue ha completado la adquisición de ESE World (la "Compañía" o "ESE") a Amcor, una de las principales empresas de envases y embalajes del mundo.



ESE es el principal fabricante europeo de sistemas de contenedores para residuos y reciclaje, prestando servicio a municipios y empresas de todo el mundo. La compañía fabrica contenedores móviles para residuos, contenedores de recogida selectiva, contenedores para materiales peligrosos y soluciones de mobiliario urbano desde tres plantas de producción ubicadas en Alemania (Neuruppin y Olpe) y Francia (Crissey), generando unos ingresos aproximados de 300 millones de euros.



Tras completar su escisión de Amcor, ESE operará como una empresa independiente, con el enfoque y los recursos necesarios para afrontar su próxima fase de crecimiento. Pacific Avenue trabajará en estrecha colaboración con el equipo directivo para generar valor mediante mejoras operativas, una expansión geográfica selectiva y adquisiciones estratégicas complementarias.



"Estamos encantados de dar oficialmente la bienvenida a ESE World a nuestra cartera. Esta operación constituye un importante hito para Pacific Avenue, ya que seguimos reforzando nuestra presencia en Europa, y refleja directamente nuestra capacidad para colaborar con vendedores corporativos y ejecutar con éxito complejas operaciones de escisión a escala mundial. ESE es una empresa líder en su mercado, con una marca sólida, una innovación de referencia en el sector y una posición competitiva consolidada. Esperamos trabajar junto al equipo directivo para escribir el próximo capítulo de la historia de ESE", explicó Chris Sznewajs, fundador y socio director de Pacific Avenue.



El cierre de la adquisición de ESE representa la tercera operación de Pacific Avenue en Europa y la primera realizada a través de su Fondo II y de su vehículo de inversión europeo específico (European sidecar). La operación fue financiada mediante una combinación de recursos propios procedentes del Fondo II y de dicho vehículo europeo, junto con financiación de deuda proporcionada por General Atlantic.



Pacific Avenue contó con el asesoramiento de Willkie Farr & Gallagher (asesoramiento jurídico en fusiones y adquisiciones), McDermott Will & Emery (asesoramiento jurídico en financiación), Natixis Partners (asesoramiento en deuda), PwC (asesoramiento comercial, jurídico, fiscal, de recursos humanos y estructuración) y Accuracy (asesoramiento financiero).



Amcor contó con el asesoramiento de Greenhill, filial de Mizuho, y de Latham & Watkins.



Acerca de Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners es una firma global de capital privado con sede en Los Ángeles y oficina en París (Francia). La firma está especializada en desinversiones corporativas y otras operaciones complejas en el segmento middle market. Pacific Avenue cuenta con una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A) y operaciones empresariales, lo que le permite gestionar transacciones complejas y generar valor mediante mejoras operativas, inversión de capital y crecimiento acelerado. La firma adopta un enfoque colaborativo, trabajando junto a equipos directivos sólidos para impulsar cambios estratégicos y duraderos, ayudando a las empresas a alcanzar todo su potencial. A 31 de marzo de 2026, Pacific Avenue gestionaba activos por valor de más de 3.900 millones de dólares. Los miembros de su equipo han completado más de 120 operaciones, entre ellas más de 50 desinversiones corporativas, en una amplia variedad de sectores a lo largo de sus carreras profesionales. Para más información, visitar www.pacificavenuecapital.com.





Emisor: Pacific Avenue Capital Partners

Nombre contacto: Chris Baddon

Descripción contacto: Pacific Avenue Capital Partners

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