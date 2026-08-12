(Información remitida por la empresa firmante)

Finaliza la empresa conjunta entre Kingstone Capital AG Switzerland y Versorgungswerk der Zahnärzte Berlin (VZB)

Gravity Capital Hong Kong se convierte en el nuevo accionista. La transacción se completó el 30 de junio de 2026, poniendo fin a la anterior estructura de empresa conjunta con VZB.

ZURICH, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la adquisición de su filial en los Emiratos Árabes Unidos por parte de Gravity Capital, Kingstone Capital AG Switzerland se ha desvinculado por completo de la anterior estructura de empresa conjunta con Versorgungswerk der Zahnärzte Berlin (VZB). La entidad de EAU poseía una participación del 70,3 % en Grand Metropolitan Hotels Holding B.V. en los Países Bajos y actuaba como plataforma de inversión para la empresa conjunta.

Asimismo, con efecto a partir del 30 de junio de 2026, los directores de la antigua Grand Metropolitan Hotels Holding B.V. y los miembros de su Consejo de Supervisión dimitieron de sus respectivos cargos. Además, la empresa perdió el derecho a utilizar el nombre Grand Metropolitan y operará en adelante bajo el nombre de Gravity Capital Hospitality.

Para el grupo internacional de gestión hotelera y marcas Grand Metropolitan Hotels, el cambio de propiedad representa un resultado clave: el Grupo pudo separarse de la empresa conjunta y ahora se centrará por completo en ejecutar su estrategia de crecimiento internacional de forma independiente.

Mediante la adquisición de Kingstone Capital UAE, Gravity Capital ha adquirido indirectamente la participación del 70,3 % que poseía en Grand Metropolitan Hotels Holding B.V., la empresa Dutch BV de la antigua empresa conjunta. La transacción se refiere exclusivamente a esta participación indirecta.

Kingstone Capital Holding AG (Suiza) mantiene su rol como inversor estratégico en Grand Metropolitan Hotels Group y seguirá apoyando la expansión internacional del Grupo, en línea con su estrategia corporativa a largo plazo, completamente al margen de la antigua estructura de la empresa conjunta.

Gravity Capital es una empresa de inversión con actividad internacional centrada en negocios tecnológicos, propiedad intelectual, soluciones de software e inversiones en los sectores turístico, médico, inmobiliario y hotelero. Como parte de la transacción, Gravity Capital adquirió la participación mayoritaria en las empresas de tecnología hotelera Genesis AI, Room Hub y Xenios. La empresa pasó a llamarse Gravity Hospitality Holding y nombró un nuevo equipo directivo.

Independientemente de esta transacción, Grand Metropolitan 1931 AG, filial de Kingstone Capital AG Switzerland y propietaria mundial de los derechos de la marca Grand Metropolitan, rescindió la licencia que permitía a la empresa conjunta neerlandesa utilizar la marca Grand Metropolitan Hotels.

Queda por ver cómo se gestionará la financiación futura de la empresa conjunta —anteriormente financiada exclusivamente por Kingstone Capital Switzerland debido a las dificultades que rodeaban a VZB— entre los nuevos accionistas.

"Cuando creamos la empresa conjunta, estábamos convencidos de haber encontrado en VZB un socio fiable y a largo plazo. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses han demostrado que continuar con la colaboración ya no era viable", declaró Martin R. Smura, fundador del Grupo Grand Metropolitan Hotels.

Según la compañía, la empresa conjunta se encontraba en un prolongado punto muerto tras el fracaso de varias soluciones propuestas por los accionistas. Estas incluían propuestas para la adquisición recíproca de las participaciones de cada parte, así como una propuesta de aumento de capital. Además, no se pudieron implementar varias resoluciones corporativas clave.

"Lamentamos profundamente esta situación. Nuestro objetivo común era construir y desarrollar esta inversión a largo plazo. Sin embargo, una vez que quedó claro que ya no existía una base viable para la cooperación, la separación se convirtió en la única opción lógica", añadió Martin R. Smura.

Tras la finalización de la transacción, Grand Metropolitan Hotels considera concluida la separación de la anterior estructura de empresa conjunta y se centra ahora por completo en la continua expansión de su negocio internacional de gestión hotelera y marcas.

El Grupo mantiene su compromiso con su estrategia de activos ligeros, concentrándose en la gestión hotelera, la creación de marcas, las franquicias, las afiliaciones y las soluciones digitales para la hostelería. El crecimiento futuro seguirá contando con el respaldo de las inversiones estratégicas de Kingstone Capital Holding AG (Switzerland).

Asimismo, Grand Metropolitan Hotels avanza en la siguiente fase de su expansión internacional. Según la compañía, el Grupo se encuentra actualmente en negociaciones exclusivas para adquirir otra empresa del sector de afiliación hotelera. Se espera un anuncio en septiembre de 2026.

Gravity Capital Limited es una empresa de inversión con enfoque internacional, especializada en sectores de alto crecimiento como la inteligencia artificial, la biotecnología, los servicios médicos y el desarrollo de plataformas digitales. En el sector hotelero, Gravity Capital combina experiencia tecnológica con una red internacional para impulsar el desarrollo, la transformación digital y el crecimiento escalable de las marcas hoteleras.

Acerca de Grand Metropolitan Hotels

Grand Metropolitan Hotels es un grupo internacional de gestión hotelera y de marcas que opera con un modelo de negocio de activos reducidos. El Grupo ofrece a propietarios e inversores servicios en las áreas de marca, gestión hotelera, franquicias, afiliaciones y soluciones digitales para la operación de hoteles. Su cartera incluye TOP INTERNATIONAL Hotels, Voile d'Or Hotels & Resorts, Signature Hotels, Park Avenue Hotels, Grand Metropolitan Hotels, Private Selection Hotels, así como otras marcas e inversiones estratégicas. El Grupo Grand Metropolitan Hotels es propiedad al 100 % de Kingstone Capital AG Switzerland, la sociedad holding familiar del Grupo.

www.grandmethotels.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3008732/GMH_Martin_R_Smura.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/3008733/Grand_Metropolitan_Hotels_Logo.jpg

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