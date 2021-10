- Finaliza con éxito el concurso de innovación de aplicaciones Huawei HMS 2021: Iluminando una vida de IA sin problemas

DONGGUAN, China, 26 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El 23 de octubre, el Concurso de innovación de aplicaciones Huawei HMS 2021 concluyó con éxito en la HUAWEI DEVELOPER CONFERENCE 2021 (Together). En la región de competencia de China destacaron 20 aplicaciones, consiguiendo hacerse con siete premios importantes. Junto con otras cuatro regiones de competencia, los ganadores compartieron un total de 1 millón de dólares en premios.

El concurso atrajo a más de 4.000 equipos procedentes de más de 200 países y regiones. "Al abrir completamente el ecosistema HMS Core y ayudar a los desarrolladores globales a innovar, Huawei aspira a construir un nuevo ecosistema inteligente global que cubra todos los dispositivos y todos los escenarios. A través de varios concursos de desarrolladores, esperamos transformar las ideas innovadoras en realidad mientras nos esforzamos por construir un -mundo inteligente conectado", comentó Zhang Ping'an, director general de Huawei Consumer Cloud Service y consejero delegado de Huawei Cloud BU.

Lista de ganadores de premios: Explorar con pasión una vida de IA integral

Entre los siete premios que se entregaron en la región de competencia de China durante el concurso de este año, el premio a la Mejor Aplicación fue para Baby Panda World, Iflynote, Cartoon, Jnotes y Tide. El título de Mejor aplicación de impacto social fue para Meditation Planet, Colorfulclouds y Dnurse, mientras que PVZ2, Jade Dynasty y Eclipse ganaron el premio al mejor juego. Disfrutar de FM obtuvo el premio All-Scenario Coverage Award, y el premio a la mejor innovación central de HMS fue para Itinerary Assistant y AR Words. Y por último, pero no por ello menos importante, AR Dinosaur World se llevó el premio Tech Women's Award, mientras que Mira Music Junior, Text Grabber, Dongdong, Memopad y Legends of the Condor Heroes consiguieron hacerse con la Mención de Honor.

Apps de 5 estrellas en cinco regiones de competencia: Se muestra la innovación más revolucionaria

Tide, el ganador de la Mejor Aplicación en la región de competencia de China, ha llevado a cabo la integración junto a HUAWEI HiCar con el objetivo de implementar Internet of Vehicles (IoV). También utiliza HMS Core Health Kit para ayudar a los usuarios a dormir mejor y vivir una vida más saludable.

El concurso de este año fue testigo de la introducción de tres nuevos premios, siendo estos el Premio a la cobertura en todos los escenarios, el Premio a las mujeres tecnológicas y el Premio al mejor núcleo de innovación de HMS. Enjoying FM, ganador del premio All-Scenario Coverage Award, trabaja con el ecosistema HUAWEI HiCar para brindar a los usuarios entretenimiento premium en el automóvil que admite una transferencia de audio perfecta entre dispositivos. Shen Qiu, el desarrollador de AR Dinosaur World, que ganó el premio Tech Women's Award, usó sus rasgos femeninos para fusionar la diversión con el conocimiento, ayudando a despertar la imaginación de los niños y alentándolos a explorar el mundo. Itinerary Assistant y AR Words, ganadores del premio Best HMS Core Innovation Award, integran el kit de concientización, el kit de anuncios, el kit de aprendizaje automático y el motor de realidad aumentada para ofrecer experiencias más inteligentes, convenientes e innovadoras de cara a los usuarios.

Las regiones de competencia fuera de China también han sido testigos de una serie de aplicaciones destacadas que tienen como objetivo abordar problemas humanos y sociales. Una de esas aplicaciones es Plano - Parental Control de la región de competencia de Asia-Pacífico, que ayuda a proteger la salud ocular de los niños. Otras participaciones notables incluyen Go Zero Waste de la región de competencia de Europa, que se dedica a la conservación de recursos y la protección del medio ambiente, Blind Assistant de la región de competencia de Oriente Medio y África, que ayuda a los usuarios con discapacidad visual a reconocer imágenes y textos, y Mujer Ingeniera de la región de competencia de Latinoamérica, que tiene como objetivo inspirar a las mujeres a seguir una carrera en ingeniería.

A finales de septiembre del año 2021, el número de desarrolladores en el ecosistema de Huawei alcanzó los 5,1 millones y el número de aplicaciones integradas con HMS Core superó la cifra de 173.000. Con el lanzamiento oficial de HMS Core 6, se están abriendo más tecnologías avanzadas que abarcan muchos campos, y se están actualizando las características y servicios existentes para brindar una experiencia de usuario consistente para aplicaciones multiplataforma y multidispositivo. Continuaremos organizando y apoyando varios concursos de desarrolladores y el Programa Shining Star para fomentar la participación de desarrolladores globales en el ecosistema HMS y ayudarlos a lograr la innovación para construir una experiencia de vida digital en todos los escenarios más inteligente y conveniente.