COMUNICADO: Finaliza la remodelación del observatorio del Empire State Building (1)

Publicado 27/11/2019 13:32:59 CET

La nueva planta 80 se completa tras un proyecto de remodelación de cuatro años y 165 millones de dólares

NUEVA YORK, 27 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El observatorio del Empire State Building (ESBO), ubicado en lo alto del edificio más famoso del mundo, anuncia hoy el fin de la remodelación de la planta 80. El componente final del proyecto de cuatro años y 165 millones de dólares dirigido a transformar el observatorio incorpora exposiciones interesantes e informativas para guiar a los visitantes en su visita a Nueva York y muestra este espacio único del edificio como el centro de todo.

Lo más novedoso en relación con la planta 80 es una asociación interactiva y exclusiva con NYC & Company, la oficina oficial de asociaciones, marketing y turismo de Nueva York, con cinco servidores blade de vídeo que permiten que los visitantes aprovechen la experiencia de NYC & Company para diseñar itinerarios para su visita mediante un inventario masivo de destinos de los cinco distritos. Los itinerarios se descargan automáticamente en el teléfono de los visitantes a través de un lector de códigos QR o pueden enviarse por correo electrónico. Este servicio, diseñado como respuesta a un estudio que demostró que el observatorio es el principal destino de muchos de los visitantes, es una auténtica joya para todos los turistas y residentes de Nueva York.

Las escenas interactivas de realidad aumentada de Nueva York, alojadas en unos prismáticos clásicos, acercan a los visitantes a las vistas y sonidos de los destinos más populares. Otras exposiciones incluyen vídeos de los famosos espectáculos luminosos del observatorio, con entrevistas con Marc Brickman, el artista de iluminación que hace que cobren vida, contenido generado por los usuarios y el monumental paisaje de Nueva York realizado por el famoso artista británico Stephen Wiltshire, que dibuja de memoria.

Para celebrar la presentación, el Empire State Building también se complace en anunciar el estreno de un nuevo vídeo protagonizado por Lin-Manuel Miranda, actor, letrista y compositor ganador de un Premio Pulitzer y un Emmy, así como de varios premios Tony y Grammy. Basada en su carta de amor a Nueva York, Cheering for Me Now, un tema original de su serie Hamildrop con música del legendario compositor John Kander (Cabaret, Chicago) y letra de Miranda, el vídeo incluirá un espectáculo de música y luz diseñado por el famoso artista de iluminación Marc Brickman e imágenes de Miranda explorando la nueva experiencia del observatorio. Una parte del vídeo se estrenará el 27 de noviembre, en la retransmisión en directo de CBS This Morning y se subirá en exclusiva a la página de Facebook y al canal de Youtube del Empire State Building. Los fans de Nueva York también podrán disfrutar del espectáculo de música y luces en directo que se celebrará en el Empire State Building esa misma noche a las 8 de la tarde, mientras escuchan la canción en el canal de Broadway de iHeartRadio a través de www.iheartradiobroadway.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2654612-1&h=202931316&u=...].

Entre las exposiciones de la planta 80 se incluyen las siguientes:

-- NYC: Above and Beyond (Nueva York: mucho más allá): Esta exposición, creada en asociación con NYC & Company, anima a los visitantes a crear un itinerario de viaje personalizado desde la cima del Empire State Building, que suele ser su primera parada en Nueva York. Tras responder varias preguntas acerca de sus intereses y la duración de su estancia, pueden elaborar una lista personalizada de recomendaciones de atracciones y lugares de interés en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Los visitantes pueden conseguir su itinerario personalizado por correo electrónico o escaneando un código QR directamente en su dispositivo portátil para tenerlo a mano. -- Artistry in Light (Arte con luz): ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se crean los espectáculos de música y luz? Este espectáculo presenta un cortometraje narrado por Marc Brickman, un diseñador de iluminación de renombre mundial y un maestro de la creación mediante luz. El cortometraje presenta los aspectos destacados de sus diseños, como el primer espectáculo de música y luz de la historia celebrado en 2012 con Alicia Keys y un espectáculo de luces navideñas sincronizado con la canción "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey. -- Stephen Wiltshire's Drawing (Dibujo de Stephen Wiltshire): En 2017, el famoso artista británico Stephen Wiltshire realizó un vuelo en helicóptero de 45 minutos sobre Manhattan. Posteriormente, hizo un dibujo increíblemente detallado de Nueva York, mientras estaba en la planta 80 del Empire State Building, basándose únicamente en su memoria. Un cortometraje de 3 minutos documenta el proceso, desde el viaje en helicóptero de 45 minutos hasta los cuatro días en los que creó esta obra de arte original. -- Scenes of NYC (Escenas de Nueva York): A través de los visores del Empire State Building, los visitantes pueden disfrutar de las vistas panorámicas de nueve famosas ubicaciones de Nueva York desde la planta 80. Desde Times Square a Coney Island, los visitantes pueden observar de cerca (e incluso echar un vistazo al interior) los lugares que se divisan desde las plataformas de observación de las plantas 86 y 102. -- Showtime Pictures (Fotografías del inicio de la visita): ¿Está deseando ver las fotografías sacadas frente a la pantalla verde de la planta 2? Estas imágenes se sacan desde 25 ángulos diferentes mediante 25 cámaras HD para crear una experiencia inmersiva y contar una narración visual. La nueva ubicación de recogida se ha rediseñado mediante tecnología de reconocimiento facial, para acelerar el proceso de retirada y compra a través de quioscos de autoservicio. -- Share Your Experience (Comparta su experiencia): A medida que los visitantes se incorporan a la fila de salida, se les anima a compartir sus imágenes en plataformas de redes sociales mediante cuatro pantallas que crean mosaicos de cada visitante formados por las imágenes compartidas por otros que han utilizado el hashtag #empirestatebuilding.

"Lo que empezó con la apertura de la entrada del nuevo observatorio en agosto de 2018 se ha convertido actualmente en lo que pretendíamos: un viaje totalmente educativo e inmersivo que conecta a visitantes de todo el mundo con sus conexiones emocionales con el edificio más famoso del planeta y les ayuda a diseñar toda su visita a Nueva York desde el centro de todo. El ya finalizado observatorio del Empire State Building eleva la experiencia de nuestros visitantes, desde la nueva entrada hasta la impresionante y emocionante planta 102", declaró Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado de Empire State Realty Trust. "Con sus 88 años, el Empire State Building sigue siendo el icono de la innovación, las aspiraciones y los sueños, y es el dinámico ancestro de todos los edificios altos del mundo".

Thinc Design dirigió el equipo multidisciplinario y de primera clase formado por expertos de los sectores del arte y la arquitectura, los viajes, la tecnología, la ingeniería y el entretenimiento que concibió, organizó, diseñó y creó el proyecto.

En el equipo se encuentran:

