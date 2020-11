Finaliza la solicitud para los "IMTA Mountain Tourism Awards" 2020

GUIYANG, China, 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Con el tema "Desarrollo sostenible del turismo de montaña liderado por la innovación, el verde y la ecología", los "IMTA Mountain Tourism Awards" 2020 tienen como objetivo premiar conceptos y métodos de turismo de montaña en el mundo post-COVID. Para ello, International Mountain Tourism Alliance (IMTA) integra la inteligencia y competencia de los miembros del IMTA y otras organizaciones, agrupa los recursos y productos relacionados con el turismo de montaña, en un intento de impulsar la inversión turística y la mejora del consumo, liderar el progreso y facilitar la revitalización del sector del turismo de montaña.

El 31 de octubre, la solicitud para 2020 "IMTA Mountain Tourism Awards" ha llegado a su fin. En el plazo de un mes, más de 100 proyectos nacionales y extranjeros han presentado documentos. Los Premios han estado revelando su importante influencia en la industria de la cultura y el turismo, muy reconocida por las empresas relevantes.

El jurado experto de los "IMTA Mountain Tourism Awards" 2020 revisa los proyectos candidatos recogidos de todo el mundo. Para demostrar la autoridad y la objetividad de los premios, expertos de la Organización Internacional de Arte Popular (IOV), la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF), la Red de Ecoturismo Asiático, la Asociación de Ocio Turístico de China, la Asociación Internacional de Viajes Entrantes (IITA), el Club de Exploradores, etc., han sido invitados a unirse al jurado.

Después de presentar una docena de expertos nacionales y extranjeros, establecemos criterios y procedimientos de selección y dividimos los "IMTA Mountain Tourism Awards" 2020 en "Mountain Tourism Sustainable Development Award", "Best Mountain Tourism Destination Award", "Best Mountain Tourism Outdoor Sport Award", "Best Mountain Hiking Route Award" y "Best Mountain Tourism Camping Award".

Bajo la dirección del Jurado de Expertos, solicitamos proyectos de candidatos de miembros del IMTA, empresas públicas turísticas y agencias de gestión de destinos. La gestión ordenada de IMTA y la participación de medios profesionales contribuyen a proyectos de turismo de montaña de alta calidad. También formamos un equipo internacional de solicitud de proyectos para poner en común recursos y atención, dar ejemplo a la industria del turismo de montaña y recuperar la confianza para revitalizar la industria en el mundo post-COVID.

Los 2020 "IMTA Mountain Tourism Awards" integrarán abundantes recursos para tamizar a través de empresas de alta calidad para garantizar que cada premio se otorga para el merecido ganador. El Jurado de Expertos revisará todos los proyectos de los candidatos. Los ganadores se anunciarán en la Conferencia Anual IMTA 2020 que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en Guiyang, provincia de Guizhou.

CONTACTO: CONTACTO: Haotian Yang, +86-185-1318-9387