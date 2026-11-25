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(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha devuelto más de 200 millones de euros a sus inversores y ha completado la devolución de 124 proyectos desde el inicio de su actividad. Las previsiones para 2026 apuntan a cerca de 160 millones de euros financiados durante el ejercicio y cerca de los 100 millones en devoluciones, con lo que las cifras acumuladas se aproximarían a los 225 millones retornados

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- La financiación canalizada por wecity en lo que va de 2026 se aproxima a los 125 millones de euros a través de 90 proyectos inmobiliarios. Con esta actividad, la compañía alcanza los 315 millones de euros financiados desde su lanzamiento en 2021, distribuidos en 237 proyectos en España, Portugal e Italia.



El volumen financiado, solo durante este año, supera ampliamente la cifra de todo el 2025 que fue 101 millones de euros. La compañía prevé cerrar 2026 con cerca de 160 millones de euros de financiación anual, dando continuidad al crecimiento de los últimos ejercicios. En 2024 canalizó 58 millones de euros y en 2025 elevó esa cifra un 74 %, hasta los 101 millones.



Entre las operaciones financiadas recientemente figuran Madrid - Sirio Sur, con 4,345 millones de euros para completar la adquisición de una parcela en Valdecarros; Marbella - Puerto Banús, con 5 millones de euros; Madrid - Santa Isabel, con 2,75 millones para un proyecto residencial; Murcia - Santa Rosalía Apartments II, con 2 millones destinados a un activo hotelero; y Gran Canaria - Telde II, con 1,2 millones de euros.



Más de 200 millones de euros devueltos a inversores

Desde el inicio de su trayectoria, la compañía ha retornado más de 200 millones de euros a sus inversores y ha completado la devolución de 124 proyectos. La rentabilidad media histórica se sitúa en el 12,02 %, con un plazo medio de 11 meses.



Solo durante octubre, las devoluciones superaron los 19 millones de euros. En ese mes, ocho proyectos completaron la devolución íntegra del capital y el pago de los intereses, y se realizaron seis devoluciones parciales en proyectos que continúan en curso. Entre los proyectos devueltos destacan Marbella – Milla de Oro, con una financiación de 5 millones de euros para la adquisición de nueve parcelas en la Costa del Sol, y Madrid –Avenida Tenerife, con 4 millones de euros destinados a la adquisición de un edificio en San Sebastián de los Reyes para desarrollar 105 lofts de uso profesional.



Las estimaciones de cierre de 2026 sitúan las devoluciones del ejercicio en cerca de 100 millones de euros. Con ello, el importe acumulado en devoluciones desde el lanzamiento de la plataforma se aproximaría a los 225 millones.



Para Antonio Mañas, CEO de wecity, "la financiación alternativa se ha consolidado como un motor imprescindible para la agilidad y el desarrollo del sector inmobiliario, ofreciendo a los promotores la flexibilidad necesaria para acometer proyectos clave desde la adquisición de suelo hasta su ejecución. Nuestro crecimiento demuestra el enorme potencial de este modelo, pero el verdadero indicador de nuestro éxito radica en nuestra capacidad de ejecución: completar las operaciones en plazo y devolver el capital con atractivas rentabilidades a la comunidad de inversores que deposita su confianza en wecity".



Liderazgo en financiación mediante deuda hipotecaria en Portugal e Italia

Durante 2026, la compañía ha financiado diez proyectos en Portugal por un volumen de más de 13,35 millones de euros. En Italia, donde inició su actividad en mayo de este año, la financiación se aproxima a los 8 millones de euros a través de 8 proyectos. En conjunto, Portugal e Italia suman 18 operaciones y 21,1 millones de euros financiados durante 2026.



Sobre wecity

Autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía está inscrita en el registro oficial de proveedores de servicios de financiación participativa con el número 9.



Concretamente como Proveedor de Servicios de Financiación Participativa especializado en el sector inmobiliario.



Actualmente wecity opera en España, Portugal e Italia.



A través de su plataforma tecnológica y app, conecta a inversores y promotores, facilitando el acceso a oportunidades de inversión y a soluciones de financiación en distintas fases del desarrollo inmobiliario.



www.wecity.com

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