Finca Von Martin impulsa el valor emocional de los animales como puente entre generaciones

La necesidad de conexión emocional, apoyo afectivo y bienestar psicológico es cada vez más evidente en la sociedad. En este contexto, Finca Von Martin, centro canino referente en la Comunidad de Madrid, reivindica y promueve el papel esencial de los animales como puente emocional entre generaciones

Finca Von Martin destaca que la relación con un perro equilibrado y bien socializado va mucho más allá del adiestramiento o la obediencia: puede convertirse en una fuente diaria de afecto, motivación y estructura emocional. Desde niños hasta personas mayores, la presencia de un animal en casa genera un impacto positivo medible en la calidad de vida.



"Nuestro compromiso es criar animales emocionalmente estables que puedan integrarse en hogares donde no solo acompañen, sino que contribuyan al bienestar de quienes los rodean", señalan desde Finca Von Martin.



Beneficios emocionales y sociales avalados por la ciencia

Finca Von Martin respalda y difunde estudios que muestran cómo los animales actúan como mediadores emocionales en diferentes contextos:



• Conexión intergeneracional: Nietos y abuelos encuentran en el perro un terreno común de afecto y responsabilidad compartida.



• Reducción del estrés y ansiedad: El simple contacto con el animal genera oxitocina y reduce niveles de cortisol, según diversas investigaciones.



• Apoyo a personas con autismo: Muchos especialistas destacan cómo los perros favorecen la comunicación no verbal y la autorregulación emocional en niños y adultos con TEA.



• Fomento de la interacción social: Pasear con un perro favorece el contacto humano, la conversación y el sentido de comunidad.



• Salud cardiovascular y mental: Se ha demostrado que tener un perro puede reducir la presión arterial y los síntomas de depresión leve o moderada.



Finca Von Martin comparte regularmente testimonios de familias que han visto cambios significativos en sus rutinas, emociones y relaciones desde que un perro forma parte de su vida. Padres de niños con dificultades, adultos mayores que vivían en soledad o personas que atravesaban duelos afirman haber encontrado un nuevo equilibrio emocional gracias a la compañía de su mascota.



"Un perro no reemplaza a un terapeuta ni a un ser querido perdido, pero sí puede devolver la motivación para levantarse por la mañana, para salir a la calle, para sonreír de nuevo", comparten algunos de estos testimonios.



La labor de Finca Von Martin se centra en criar perros sanos, equilibrados y bien socializados, con el objetivo de que puedan convivir en entornos familiares, aportando armonía y conexión. Promueven además una tenencia responsable, ética y consciente, donde el vínculo con el animal se construya desde el respeto mutuo y la estabilidad emocional.



Sobre Finca Von Martin

Finca Von Martin es un centro canino ubicado en el Molar, Madrid, especializado en cría responsable, bienestar animal y promoción del vínculo emocional entre personas y perros. Su enfoque está centrado en la calidad, la ética y la integración del perro como miembro activo en el entorno familiar.







