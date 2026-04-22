Findiur automatiza con IA la gestión de notificaciones electrónicas para gestorías y asesorías - Findiur

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2026, - Findiur monitoriza más de 13.000 organismos públicos en tiempo real y automatiza el 80% del proceso de gestión de notificaciones electrónicas, devolviendo hasta 6 horas semanales a los despachos profesionales.

Una notificación de Hacienda o de la Seguridad Social no espera. Si el buzón electrónico de un cliente no se revisa a tiempo, las consecuencias van desde una sanción económica de hasta 600.000 euros hasta la pérdida de su confianza en el despacho. Y sin embargo, la inmensa mayoría de gestorías y asesorías en España siguen gestionando estos avisos de la misma forma: entrando manualmente, certificado a certificado, buzón a buzón, día tras día.

El coste en tiempo es enorme. Un asesor dedica de media 6 horas semanales solo a comprobar si hay notificaciones nuevas. Horas que no se facturan, que no se invierten en los clientes y que generan una carga de trabajo silenciosa pero constante. En 2 años, revisar buzones manualmente será tan absurdo como enviar impuestos por fax.

Findiur: automatización real, no promesas

Findiur es la plataforma española especializada en la gestión automatizada de notificaciones electrónicas. Su tecnología monitoriza de forma continua más de 13.000 sedes electrónicas y organismos públicos, AEAT, Seguridad Social, ayuntamientos y otros organismos, para que ninguna comunicación pase desapercibida.

Pero Findiur no se limita a avisar. Su inteligencia artificial, especializada en notificaciones de la Administración, lee el contenido de cada notificación, la clasifica, la resume y genera un borrador de comunicación listo para enviar al cliente. Además, la plataforma permite también la emisión y gestión de certificados digitales. El resultado: el 80% del proceso de gestión queda automatizado desde el primer día. “Los asesores pierden horas cada semana entrando con certificados digitales a los buzones para ver si hay algo nuevo. Nuestra IA elimina ese trabajo por completo. La plataforma detecta, lee, clasifica y prepara el borrador para el cliente.” Vyctorya, CEO y cofundadora de Findiur.

Lo que cambia en el despacho desde el primer mes

La plataforma está diseñada para que cualquier despacho pueda estar operativo en menos de 20 minutos, sin implementaciones complejas ni costes de alta. A partir de ahí:

Sin revisiones manuales. La IA accede a los buzones de forma autónoma y alerta al equipo solo cuando hay algo relevante que atender.

Sin ruido. El sistema descarta automáticamente notificaciones de bajo impacto, como altas y bajas rutinarias de la Seguridad Social, para que el equipo se centre en lo que importa.

Con contexto. Cada notificación llega acompañada de un resumen claro y un borrador de respuesta o comunicación al cliente, ya redactado.

Sin permanencia. Suscripción flexible, sin compromisos de largo plazo, adaptada al tamaño de cada despacho.

Con soporte real. Atención directa en español, por personas que conocen el sector, sin bots ni tiempos de espera indefinidos.

Más de 60.000 empresas ya gestionadas

La plataforma gestiona actualmente las notificaciones de más de 60.000 empresas y autónomos a través de los despachos profesionales que la utilizan. Una masa crítica que refleja la confianza del sector en una herramienta que, a diferencia de las soluciones tradicionales, fue diseñada específicamente para el día a día de la gestoría española. Findiur se posiciona como un nuevo estándar de gestor de notificaciones electrónicas para despachos profesionales.

Para los despachos que quieran dejar de perder tiempo en revisiones manuales y empezar a gestionar notificaciones con la misma eficiencia con la que gestionan el resto de su trabajo, Findiur ofrece un periodo de prueba sin coste.

Más información y acceso a la plataforma en findiur.com

Acerca de Findiur

Findiur es una plataforma de IA para gestorías especializada en la automatización de notificaciones electrónicas de la Administración. Su plataforma conecta con más de 13.000 organismos públicos y está diseñada específicamente para gestorías y asesorías. Contacto info@findiur.com

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