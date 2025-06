FinEd Summit Barcelona 2025: Debify y Barcelona Finance Hub impulsan la educación financiera

(Información remitida por la empresa firmante)

11 de junio de 2025, Barcelona.-

En el marco del mes de la Educación Financiera, la ciudad condal acoge la primera edición del FinEd Summit Barcelona 2025, un encuentro pionero organizado por Debify en colaboración con Barcelona Finance Hub by Aticco. Reunirá a expertos del sector, startups fintech y agentes clave del ecosistema financiero con un propósito claro: empoderar financieramente a personas, autónomos y emprendedores

El evento se celebrará el 16 de octubre de 9:30h a 14:00h en el emblemático espacio de Barcelona Finance Hub (Pg. de Gràcia, 19, Eixample), y combinará mesas redondas, paneles prácticos y networking para abordar de forma directa los retos y oportunidades de la educación financiera moderna.



Una mirada necesaria hacia el futuro financiero

En un momento en el que el sobreendeudamiento afecta a miles de hogares y pequeños negocios, el FinEd Summit quiere convertirse en altavoz de soluciones reales. Uno de los puntos clave del programa será la conmemoración de los 10 años de la Ley de la Segunda Oportunidad, una herramienta legal que ha permitido a miles de personas liberarse de deudas insostenibles y comenzar de nuevo.



"El impacto social de la educación financiera no es opcional, es urgente. Queremos abrir conversaciones necesarias sobre deuda, herramientas prácticas y transformación financiera con una perspectiva humana y tecnológica", afirma Carlos Guerrero, CEO de Debify.



Programa destacado:



• 'Tu dinero, tus reglas': mesa redonda sobre educación financiera real para la vida y los negocios.



• Paneles sobre software de tesorería, el auge del CFO externo en startups, y nuevas soluciones fintech.



• Keynote sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, su evolución y su impacto social.



• Casos de éxito de startups que están revolucionando las finanzas personales y sostenibles.



El evento también destacará la labor de la Comunidad No Surrender, el espacio creado por Debify para apoyar a personas en dificultades económicas, y presentará nuevos episodios del podcast No Surrender, convertido en un referente de historias reales de superación financiera.



El FinEd Summit Barcelona 2025 es una oportunidad única para reconectar con el propósito de las finanzas: servir a las personas. La entrada es gratuita, con registro previo por la web, y promete convertirse en una cita anual de referencia para todos los actores implicados en la transformación de la educación financiera en España.



Inscripciones ya disponibles en: https://debify.es/eventos/



