COMUNICADO: Fineqia consigue colocar con éxito un bono de 2,94 millones de euros (1)

Publicado 16/10/2019 15:02:42 CET

LONDRES, 16 de octubre de 2019 /CNW/ - Fineqia International Inc. (la "Empresa" o "Fineqia") (CSE: FNQ) (Fráncfort: FNQA) se complace en anunciar que su filial del Reino Unido Fineqia Limited ("Fineqia Ltd") ha logrado con éxito la emisión y suscripción de un bono de 2,94 millones de euros contra activos de préstamos por cobrar.

Fineqia Ltd colocó el bono emitido por PremFina Ltd ("PremFina") y suscrito por Rakuten Europe Bank S.A., una filial de Rakuten, Inc. ("Rakuten"), líder mundial en servicios de Internet con sede en Tokio. Rakuten Europe Bank es una entidad de crédito con licencia completa en Luxemburgo y supervisada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero.

PremFina ha creado y autorizado la emisión de un conjunto de bonos garantizados con préstamos al 4% (el "Instrumento") por un importe nominal total de 2,94 millones de euros. El bono se emite y se suscribe en euros, respaldado por activos en forma de préstamos del Reino Unido procedentes de préstamos de financiación de primas. Este bono tiene un plazo de vencimiento de siete meses.

"La exitosa colocación de este bono es una oportunidad extraordinaria para Fineqia Ltd," dijo el consejero delegado (CEO) de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Esto permite a Fineqia disponer la emisión y suscripción de instrumentos de deuda de alta calidad y ofrece a PremFina nuevas oportunidades para financiar su cartera de préstamos de financiación de primas".

Fineqia posee una participación minoritaria en PremFina, que adquirió para establecer una relación estratégica con el originador de la deuda. PremFina genera préstamos a partir de la financiación de primas de seguros en el Reino Unido, lo que hace que los seguros sean más asequibles para los clientes. La financiación de primas se considera una deuda de alta calidad con un sector de préstamos en el Reino Unido que tiene pérdidas inferiores al 0,30% e implica pagar por adelantado el coste de una prima de seguro a una empresa aseguradora en nombre de una empresa o persona asegurada que luego pagará la misma cantidad en una cuota mensual, junto con una comisión por financiación.

Fundada en Japón en 1997 con la misión de contribuir a la sociedad mediante la creación de valor a través de la innovación y el espíritu emprendedor, Rakuten ha crecido hasta convertirse en una de las principales empresas de servicios de Internet del mundo. La empresa cuenta con un ecosistema dinámico de más de 70 servicios, que abarcan el comercio electrónico, la tecnología financiera, el contenido digital y las comunicaciones, lo que permite que más de 1200 millones de miembros de todo el mundo disfruten del descubrimiento. Rakuten es el principal patrocinador internacional y el primer patrocinador oficial de innovación y entretenimiento del FC Barcelona y el primer patrocinador de la camiseta de los Golden State Warriors. La empresa se está expandiendo a nivel mundial y actualmente opera en Asia, Europa y el continente americano.

Acerca de Fineqia International Inc.

Fineqia International Inc. es una entidad que cotiza en la bolsa de Canadá (CSE: FNQ), EE. UU. y Europa . Fineqia International representa la gestión corporativa, la cultura, los procesos y las relaciones de la Empresa por las que se controlan, dirigen y gestionan la Empresa, sus filiales y las inversiones. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, la planificación y el crecimiento de la Empresa y de todas sus filiales. Para obtener más información, visite https://investors.fineqia.com/news [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2611920-1&h=1843565502&u...].

Acerca de Fineqia Limited

Fineqia Limited actúa como un agente que lleva los valores de una empresa emisora al mercado, distribuyéndolos y comercializándolos, además de destacar de forma transparente los riesgos y esbozar objetivamente las oportunidades que se presentan. Para obtener más información, visite www.fineqia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2611920-1&h=3070380989&u...].

Acerca de Rakuten

Rakuten, Inc. es un líder mundial en servicios de Internet que capacita a personas, comunidades, empresas y a la sociedad. Fundada en Tokio en 1997 como un mercado en línea, Rakuten se ha expandido para ofrecer servicios de comercio electrónico, tecnología financiera, contenido digital y comunicaciones en todo el mundo. El Grupo Rakuten cuenta con más de 17.000 empleados y opera en 30 países y regiones. Para obtener más información, visite https://global.rakuten.com/corp/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2611920-1&h=988131118&u=...].

Advertencia de riesgos

La inversión en empresas emergentes y en fase inicial implica riesgos como la falta de liquidez, la falta de dividendos, la pérdida de inversión y la dilución, y solo deberá llevarse a cabo como parte de una cartera diversificada. Fineqia Ltd se dirige exclusivamente a inversores que están lo suficientemente cualificados como para comprender estos riesgos y tomar sus propias decisiones de inversión. Solo podrá invertir a través de Fineqia Ltd una vez que esté registrado como inversor suficientemente cualificado. Esta página ha sido compartida por Fineqia Ltd y ha sido aprobada como promoción financiera por Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd, es un representante designado de Kession Capital Ltd que está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. Las inversiones no son ofertas de rentabilidad garantizada y las inversiones solo pueden ser realizadas por los miembros a través de Fineqia Ltd en base a la información proporcionada en las presentaciones por las empresas en cuestión. Fineqia Ltd no se hace responsable de esta información ni de cualquier recomendación u opinión hecha por las empresas. Su capital está en riesgo.

Declaraciones prospectivas

