COMUNICADO: Fiorano proporciona compatibilidad PSD2 y capacidades de banca abierta en Izola Bank, Malta

22 de octubre de 2019

El banco acelera la compatibilidad PSD2 y el mapa de ruta digital con Fiorano

LONDRES, 22 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Fiorano Software, destacado especialista en soluciones empresariales middleware de banca y gestión API, anunció hoy que Izola Bank, Malta, ha seleccionado a Fiorano para proporcionar compatibilidad PSD2 y capacidades de banca abierta. Fiorano PSD2 Accelerator [https://www.fiorano.com/solutions/psd2?utm_source=Press_Rele...] será la compatibilidad PSD2 de Izola Bank de aprobación por la vía rápida al tiempo que permite centrarse en sus objetivos estratégicos y crecimiento por medio de nuevos servicios innovadores.

Gordon Briffa, responsable de ICT de Izola Bank, afirmó: "Hemos evaluado una cifra de vendedores enorme para asociarnos de cara al despliegue de la solución PSD2 y gestionadas para descubrir que sólo uno tenía el conocimiento suficiente y ofrecía una aproximación de tipo hands-on. Ese era Fiorano con PSD2 Accelerator. Nos están ayudando en cada uno de los pasos del camino gracias a los reguladores locales, y su ayuda en el conocimiento es esencial de cara a impulsar el proyecto con éxito".

Izola Bank ha seleccionado el Fiorano PSD2 Accelerator, un stack de tecnología pre-integrado único, gracias a su capacidad para desplegar interfaces ASPSP al tiempo que hace frente a las consideraciones técnicas para Access to Account, Strong Customer Authentication, Common and Secure Channels of Communication, TPP Identity y Regulatory Checking. Destaca gracias a la combinación de componentes múltiples necesarios por los bancos dentro de un stack de tecnología único. Al eliminar múltiples puntos de productos, instalaciones e integración, Fiorano reducirá de forma considerable el tiempo de implementación, coste e incertidumbre y sus riesgos relacionados con PSD2 en Izola bank.

Acerca de Izola Bank [https://malta.izolabank.com/]: - Creada en 1994, Izola Bank proporciona banca por Internet para los clientes de Bélgica, Francia y Malta. Ha invertido mucho en su infraestructura empresarial e IT para asegurar que cada transacción es fiable y segura. Ofrece servicios online para soluciones de financiación rápida y ahorros online. Sus clientes lo recomiendan gracias a su servicio fiable, eficaz y personal.

Acerca de Fiorano Software [https://www.fiorano.com/?utm_source=Press_Release&utm_medium...]: - Fiorano, una corporación con sede en Silicon Valley, California, Estados Unidos, es un proveedor de confianza de backplane empresarial digital y de middleware de integración empresarial, mensajería de alto rendimiento y sistemas con distribución de igual a igual, gestión API y soluciones de banca desde el año 1995. Fiorano realiza operaciones a través de sus oficinas de todo el mundo y desde una red mundial de socios de tecnología y revendedores de valor añadido. Entre sus compañías mundiales se incluyen NASA, AT&T Wireless, Federal Bank, Bank of Kigali, Commercial Bank of Africa, Canadia Bank y el NHS, que han desplegado Fiorano para impulsar la innovación a través de soluciones en tiempo real que son abiertas, basadas en los estándares e impulsadas por los eventos y que consiguen una productividad sin precedentes.

