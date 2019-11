COMUNICADO: Fiorano Software proporciona PSD2 Compliance en IIG Bank (Malta) Ltd.

Publicado 21/11/2019 14:53:26 CET

El banco implementará el Fiorano PSD2 Accelerator para conseguir una aprobación por la vía rápida de la PSD2 Compliance y un viaje de tipo Open Banking

LONDRES, Nov. 21, 2019 /PRNewswire/ -- Fiorano Software, destacado especialista en soluciones de banca y gestión API de empresa de tipo middleware, anunció hoy que IIG Bank (Malta) Ltd. ha seleccionado a Fiorano para desplegar PSD2 Compliance y capacidades de tipo Open Banking. Fiorano PSD2 Accelerator [https://www.fiorano.com/solutions/psd2?utm_source=Press_Rele...] reducirá de forma importante el tiempo de implementación, costes y riesgos no necesarios relacionados con PSD2 en IIG Bank (Malta) Ltd.

https://mma.prnewswire.com/media/1014447/Fiorano_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1014447/Fiorano_Logo.jpg]

Alan Bartoli, responsable TI de IIG Bank (Malta) Ltd. explicó: "La implementación de Fiorano PSD2 Accelerator fue directa gracias a la gestión de proyecto destacada y al conocimiento importante del personal técnico del equipo de Fiorano. Hemos optado por Fiorano PSD2 Accelerator gracias a la experiencia demostrada de la solución dentro de la gestión API y la facilidad de interfaz de la solución de banca principal".

Fiorano PSD2 Accelerator facilitará el acceso a la información contable y más allá por medio de las PSD2 APIs, permitiendo al banco desarrollar servicios novedosos innovadores para sus clientes. Abrirá el acceso a los datos del banco para proveedores de terceras partes de cara a llevar a cabo el desarrollo de servicios que reúnan cuentas de múltiples instituciones dentro de una sola visión de cliente. Fiorano PSD2 Accelerator combina múltiples componentes necesarios por los bancos dentro de una sola agrupación de tecnología pre-integrada que les ayuda a desplegar interfaces ASPSP al tiempo que hace frente a las principales consideraciones técnicas PSD2 relacionadas con Access to Account (XS2A), Strong Customer Authentication (SCA), Common and Secure Channels of Communication (CSC) y TPP Identity & Regulatory Checking.

Acerca de IIG Bank (Malta) Ltd. [https://www.iigbank-malta.com/index.php]:

Creada en 2010, IIG Bank cuenta con una presencia mundial dentro de las finanzas de comercio internacional y de los productos básicos, con los mejores tipos de interés de su clase ofreciendo retornos a sus clientes. Entre sus servicios se incluyen cuentas primarias, cuentas de depósitos a plazos, finanzas comerciales internacionales, banca empresarial, envíos/acuerdos, intercambio de divisas y banca por Internet.

Acerca de Fiorano Software [https://www.fiorano.com/?utm_source=Press_Release&utm_medium...]:

Fiorano Software, una corporación con sede en Silicon Valley (California, Estados Unidos), es un proveedor de confianza de placa posterior y middleware de integración empresarial, mensajería de elevado rendimiento y sistemas de distribución de igual a igual, gestión API y soluciones de banca desde el año 1995. Fiorano realiza operaciones por medio de sus oficinas mundiales y su red mundial de socios de tecnología y revendedores de valor añadido. Entre sus compañías mundiales están la NASA, AT&T Wireless, Federal Bank, Bank of Kigali, Commercial Bank of Africa, Canadia Bank y el NHS han desplegado Fiorano para impulsar la innovación por medio de soluciones dirigidas por los eventos, basadas en los estándares y abiertas que rinden una productividad sin precedentes.

Contactos:Sumit Kuhite+1-650-326-1136mediarelations@fiorano.com[mailto:mediarelations@fiorano.com]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1014447/Fiorano_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1014447/Fiorano_Logo.jpg]