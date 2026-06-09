Fireaway obtiene la homologación de equipos marinos para sus sistemas Stat-X®

(Información remitida por la empresa firmante)

-Fireaway obtiene la homologación y la certificación de equipos marinos para la UE/Reino Unido para sus sistemas de extinción de incendios por aerosol condensado Stat-X tras la evaluación MSC.1/Circ.1270

Tres certificados emitidos por Bureau Veritas avalan su aplicación en entornos marinos regulados por el Convenio SOLAS en buques con bandera de la UE y Reino Unido.

MINNETONKA, Minn., 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Fireaway Inc. anunció hoy que sus sistemas de extinción de incendios por aerosol condensado Stat-X han recibido la homologación de Bureau Veritas tras la evaluación realizada de acuerdo con la norma MSC.1/Circ.1270. Se han emitido tres certificados que abarcan el mercado global, la Unión Europea y Reino Unido.

El Certificado de Homologación de Tipo de Bureau Veritas (23277/D1 BV) confirma que los sistemas Stat-X cumplen con los requisitos del Convenio SOLAS 74 (en su versión modificada), el Código FSS, los Códigos HSC de 1994 y 2000, e IMO MSC.1/Circ.1270, y es válido hasta el 22 de octubre de 2030. Se emitió un Certificado de Examen de Tipo CE (81823/A0 MED) conforme a la Directiva de Equipos Marinos de la UE 2014/90/UE, que respalda la vía de homologación de la marca de rueda para buques con pabellón de la UE y es válido hasta el 8 de abril de 2031. Bureau Veritas emitió un Certificado de Examen de Tipo del Reino Unido (81824/A0 UK) conforme al Reglamento de la Marina Mercante (Equipos Marinos) de 2025, autorizado por la Agencia Marítima y de Guardacostas, y también es válido hasta el 8 de abril de 2031.

"Esta aprobación confirma que los sistemas Stat-X cumplen con los criterios de evaluación definidos para su uso en aplicaciones marinas, sujetos a " los requisitos del Convenio SOLAS", dijo Lance Harry, PE, presidente y consejero delegado de Fireaway Inc. "También refleja el proceso estructurado mediante el cual la validación del rendimiento, la evaluación técnica y la certificación se combinan en la práctica".

La aprobación abarca 15 modelos de generadores de las series E (activación eléctrica) y T (activación térmica), evaluados para compartimentos de maquinaria naval cerrados. La homologación confirma que el diseño del sistema Stat-X cumple con los requisitos de evaluación aplicables. Las instalaciones específicas para cada buque están sujetas a revisión y autorización por parte de las sociedades de clasificación y las administraciones de abanderamiento, de acuerdo con las condiciones específicas de cada proyecto.

Los sistemas de aerosol condensado Stat-X están diseñados para su uso en entornos cerrados y con riesgos especiales donde se requieren soluciones de supresión compactas y no conductoras de electricidad. Los sistemas pueden aplicarse en diversos espacios navales, incluidos compartimentos de maquinaria, armarios de control y recintos para equipos auxiliares. Con las certificaciones para los mercados de la UE y el Reino Unido, además de la homologación global BV, Stat-X está preparado para una mayor participación en proyectos regidos por el Convenio SOLAS en todo el mundo.

Acerca de Fireaway Inc.Fireaway Inc. fabrica los sistemas de extinción de incendios por aerosol Stat-X, reconocidos mundialmente por su tecnología de protección contra incendios basada en aerosol, altamente eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Sus soluciones de detección UltraSense mejoran la inteligencia del sistema, permitiendo una identificación más temprana de los riesgos, tiempos de respuesta más rápidos y una protección más proactiva en entornos de alto riesgo en todo el mundo.

Para más información, visite www.ultrasense.net or www.statx.com.

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