Firehawk sobresuscribe una ronda de inversión de 60 millones de dólares (2)

-Firehawk sobresuscribe una ronda de inversión de 60 millones de dólares y gana un inversor europeo estratégico, fortaleciendo la resiliencia de la cadena de suministro de defensa aliada

PRAGA, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Firehawk Aerospace ("Firehawk"), líder en tecnología de defensa, especializado en energía y propulsión avanzadas, ha conseguido la inversión de Presto Tech Horizons (PTH), un fondo único de tecnología de defensa y resiliencia, creado mediante una alianza entre la firma europea de capital de riesgo Presto Ventures y la firma global industrial y tecnológica CSG (Czechoslovak Group). La ronda de inversión, sobresuscrita de 60 millones de dólares, fue liderada por 1789 Capital, con socios como Donald Trump Jr.

Firehawk es pionero en el primer uso escalable a nivel mundial de la impresión 3D para motores de cohetes de combustible sólido y propulsante, lo que permite una producción más rápida, segura y flexible de componentes energéticos avanzados. Los mismos avances en el diseño y la fabricación de propulsantes que aumentan la eficiencia de los motores de cohetes también pueden aplicarse a las cargas de artillería, lo que facilita una producción de munición rápida, fiable y escalable.

El propulsante para motores de cohetes, utilizado tanto para misiles como para cohetes espaciales, se produce actualmente mediante su fundición en grandes moldes y curado. Este proceso lento, peligroso e inflexible puede tardar hasta dos meses y limita tanto el rendimiento como la velocidad de producción.

Firehawk reemplaza este método de décadas de antigüedad con la fabricación aditiva, utilizando la impresión 3D para construir granos de propulsante con geometrías complejas que antes se creían imposibles. Mediante el uso de equipos comerciales relativamente económicos y novedosos procesos de fabricación aditiva, la empresa puede reducir los tiempos de producción unitarios en más del 99 % en comparación con los métodos tradicionales. Esta innovación hace que los motores sean más seguros de producir, más rápidos de escalar y adaptables a los diferentes sistemas de armas, transformando fundamentalmente la cadena de suministro de energía.

Enfoque en Europa

El objetivo de la inversión en Firehawk es fortalecer la capacidad de Europa para abastecerse localmente de elementos críticos de la cadena de suministro de municiones, impulsando así la resiliencia y garantizando la preparación sostenida para la defensa de la OTAN y las fuerzas aliadas. El fondo que respalda la inversión, basado en una alianza excepcional entre una firma de capital de riesgo y una empresa líder en defensa, crea un puente entre la innovación y la industria. Esta colaboración acelera la adopción de tecnologías como la de Firehawk y sirve como un nuevo modelo para ofrecer tecnologías de defensa innovadoras a gran escala para un despliegue rápido en las bases industriales de defensa de los aliados.

"El conflicto en Ucrania demuestra que, si bien los drones otorgan a los combatientes una ventaja decisiva, las municiones como los misiles y los cohetes son la base del poder de combate", afirmó Will Edwards, consejero delegado de Firehawk. "Una cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil, y la producción de propulsantes y energéticos es la mayor limitación para la fabricación de misiles, cohetes y artillería. Permitir que la industria de defensa europea también produzca estas armas con rapidez y a gran escala es la misión central de Firehawk. Nos enorgullece asociarnos con Presto Tech Horizons y CSG para ayudar a fortalecer la cadena de suministro de energéticos europea y garantizar que nuestros aliados puedan impulsar la producción de equipos de defensa clave".

"La situación geopolítica actual subraya la necesidad de invertir en tecnologías de defensa innovadoras", afirmóMichal Strnad, presidente del Consejo de Administración y propietario de CSG. "Firehawk puede desempeñar un papel crucial en el futuro, no solo de la propulsión de cohetes, sino también de la producción de municiones. Este innovador proyecto puede fortalecer la cooperación entre los líderes de las industrias de defensa estadounidense y europea". Las partes ya están explorando oportunidades para la aplicación industrial de las tecnologías de Firehawk.

"Desde principios de la década de 2010, científicos e ingenieros han explorado la impresión 3D como una forma de lograr una producción de combustible sólido más rápida, segura y flexible. Firehawk es la primera empresa en cumplir realmente esa promesa. Combina la fabricación rápida con diseños de grano complejos que antes eran imposibles, mejorando el rendimiento y permitiendo la producción distribuida a gran escala. La tecnología de Firehawk no solo acelera la fabricación de combustibles, sino que transforma fundamentalmente la cadena de suministro de misiles y cohetes. Por eso esta colaboración es tan importante para la resiliencia de la defensa europea", añadió Matej Luhovy, recién nombrado socio de Presto Tech Horizons.

Presto Tech Horizons se ha unido como socio estratégico a la ronda de financiación Serie C de 60 millones de dólares de Firehawk, que concluyó en septiembre y que ha superado la oferta. Si bien se desconoce el importe exacto, la inversión representa un compromiso significativo con la misión de Firehawk. La ronda, liderada por 1789 Capital y dirigida por socios como Donald Trump Jr., marca la entrada de la empresa en el sector de la tecnología de defensa y apoya la transición de Firehawk desde la I+D y el prototipado hasta la producción a gran escala. Otros participantes incluyen Draper Associates, Decisive Point, Stellar Ventures y otras importantes firmas de capital de riesgo. Como único inversor europeo en la ronda, Presto Tech Horizons ayuda a acercar la innovadora tecnología energética de Firehawk a los usuarios de defensa aliados en toda Europa.

Los recursos visuales del comunicado de prensa, incluyendo fotos y vídeos, están disponibles aquí.

Acerca de Firehawk Aerospace

Firehawk es una empresa energética integral que revoluciona la cadena de suministro para impulsar el futuro de la defensa, disuadir y ganar las guerras del mañana. Fabricamos motores de cohetes propulsados por nuestro propelente impreso en 3D, de forma más rápida y rentable, con capacidad de fabricación y distribución en casi cualquier parte del mundo. Firehawk diseña sus productos en su sede de Dallas, está construyendo una planta de producción de 147 hectáreas en Lawton, Oklahoma, y realiza pruebas de fuego estático y de vuelo en dos instalaciones en el oeste de Texas, incluyendo un campo de lanzamiento de 78 kilómetros cuadrados. Para más información, visite www.firehawkaerospace.com.

Acerca de Presto Tech Horizons

Fundado en una alianza estratégica única entre la firma de capital de riesgo Presto Ventures y el grupo industrial y tecnológico CSG (Czechoslovak Group), Presto Tech Horizons respalda los proyectos de tecnología de resiliencia más prometedores de los países de la OTAN y sus aliados. El fondo se centra en empresas que desarrollan tecnologías avanzadas para crear un futuro más seguro y resiliente, desde tecnología de defensa hasta tecnología profunda e innovación de doble uso. Para más información, visite prestotech.com.

Acerca de CSG (Czechoslovak Group)

CSG es un grupo industrial y tecnológico global propiedad del empresario checo Michal Strnad, con plantas de producción clave en Europa, India y EE.UU. Su cartera incluye Tatra Trucks, el fabricante de radares Eldis y los productores de municiones Fiocchi y The Kinetic Group, una reciente adquisición que convirtió a CSG en un importante fabricante estadounidense de munición de pequeño calibre. A través de filiales como MSM North America, CSG también ejecuta proyectos estratégicos de infraestructura para el Ejército de EE.UU., incluyendo el nuevo Complejo de Artillería del Futuro. Con más de 10.000 empleados y unos ingresos superiores a los 4.000 millones de euros para 2024, CSG se compromete a fortalecer el vínculo transatlántico y a garantizar la resiliencia de la cadena de suministro de defensa de sus aliados. Para más información, visite czechoslovakgroup.com.

