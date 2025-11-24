La firma de alta joyería francesa Orest Group busca talento joyero en Vigo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de noviembre de 2025.-

El fabricante galo de Alta Joyería OREST GROUP, con más de 60 años de trayectoria, visita la ciudad costera de Vigo en España para presentar a las nuevas generaciones de joyeros y joyeras, formados en las instalaciones de la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico, sus ofertas laborales para ampliar su plantilla en los próximos años. En la actualidad cuenta en dos establecimientos muy cerca de Estrasburgo - Francia. La empresa trabaja con las marcas más reconocidas de alta joyería dedicadas al lujo.

Actualmente, cuenta con más de 600 joyeros, engastadores, pulidores, gemólogos, ingenieros y diseñadores en 3D en sus dos manufacturas situadas en las localidades de Erstein y Saint-Dié-des-Vosges, al noreste del país, en la frontera con Alemania. Pero su objetivo a medio plazo pasa por seguir incorporando a los mejores talentos formados en el área de joyería procedentes de toda Europa.

Desde el año 2019, visita con asiduidad la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico para ofrecer a los mejores talentos la posibilidad inmediata, una vez que finalizan su formación, de incorporarse a la vida laboral en sus instalaciones, algo realmente asombroso en estos momentos. Prueba de esta colaboración son los más de 30 titulados y tituladas en joyería artística que ya forman parte de esta empresa.

En esta visita, fueron las responsables de Recursos Humanos: la directora Anne Maida y su coordinadora Aurelie Engel las que viajaron a la ciudad de Vigo para hacer la presentación anual de su empresa y de las ofertas de empleo. A su vez conocieron a los estudiantes interesados en empezar su vida laboral en Francia.

Los estudiantes se forman de manera intensiva en el Curso Oficial de Procedimientos de Joyería Artística que se imparte en la escuela durante dos años, avalado por el Ministerio de Educación del Gobierno de España. Otros también realizan formaciones paralelas de Experto en Piedras Preciosas, Grabado a Buril o Engaste de Joyas, entre otras.

Contacto

Emisor: Escuela Técnica de Joyería del Atlántico

Contacto: Escuela Técnica de Joyería del Atlántico

Número de contacto: 986266058