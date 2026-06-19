La firma catalana Terrats Arquitectura alcanza las 800 obras y refuerza su presencia en todo el territorio - Arquitectos Barcelona - Terrats Arquitectura

(Información remitida por la empresa firmante)

El estudio de Cornellà de Llobregat compagina el diseño de casas exclusivas para deportistas y famosos con proyectos a medida para particulares en toda Cataluña.

Barcelona, 19 de junio de 2026.- Lograr mantenerse en la primera línea de la edificación manteniendo un sello propio y cercano no es tarea fácil. El estudio Arquitectos Barcelona - Terrats Arquitectura, con sede central en Cornellà de Llobregat, acaba de alcanzar un hito histórico en el sector al certificar la ejecución de 800 proyectos construidos a lo largo de su trayectoria. Esta cifra sitúa a la firma en el rango de volumen de las grandes organizaciones del sector, demostrando que en el mercado actual no es necesario adoptar el modelo impersonal de las macrocorporaciones internacionales, al estilo de gigantes globales como la nipona Nikken Sekkei, para liderar la complejidad técnica. Su porfolio no solo demuestra su enorme solvencia para abordar grandes infraestructuras complejas como hospitales, universidades, complejos hoteleros o edificios religiosos, sino que consolida su posición como uno de los grandes referentes de la arquitectura residencial en Cataluña.

De las casas de los futbolistas al hogar de cualquier familia

El prestigio acumulado por el despacho a lo largo de las décadas los ha llevado a diseñar residencias exclusivas para personajes públicos, famosos y deportistas de élite que buscan el máximo nivel en privacidad, estética y confort. Sin embargo, lejos de convertirse en un estudio elitista o inaccesible, su verdadera seña de identidad es el arraigo y la cercanía que los vio nacer como un estudio familiar.

En Terrats Arquitectura aplican exactamente el mismo nivel de exigencia, perfeccionamiento técnico y rigor constructivo en la casa de un atleta de primer nivel que en la de cualquier particular que decide emprender el diseño de su propio hogar. Su estructura organizativa está pensada para que cualquier propietario, sin importar la escala de su proyecto, pueda acceder directamente a una arquitectura de primer orden y a un asesoramiento técnico de alta cualificación.

Distribuciones espectaculares frente al "copia y pega" comercial

El gran éxito de sus viviendas unifamiliares reside en una obsesión compartida por todo el equipo: la inteligencia aplicada al plano para crear espacios concebidos como la máquina de la felicidad y el estuche de la vida de quienes los habitan. En un mercado actual fuertemente saturado de construcciones en serie y distribuciones genéricas de baja calidad comercial —los habituales pisos "clónicos" que inundan las ciudades—, el estudio destaca por crear espacios que sorprenden desde el primer trazo.

Se trata de distribuciones impecables pensadas milimétricamente para la experiencia real de quien las va a habitar. El resultado son viviendas que destacan de inmediato por sus circulaciones fluidas, un aprovechamiento espectacular de la luz natural y estancias lógicas que rompen por completo con los moldes rígidos del sector inmobiliario tradicional, priorizando siempre el confort y la funcionalidad.

Cobertura total en la mayoría de municipios catalanes a través de múltiples sedes

Aunque su corazón y su sede central siguen estando firmemente vinculados a Cornellà de Llobregat, el radio de acción de Terrats Arquitectura cubre la totalidad del territorio de Cataluña. Para garantizar esta capacidad de respuesta y mantener el trato de proximidad, la firma cuenta con múltiples sedes, lo que les permite operar de forma simultánea en la gran mayoría de los municipios catalanes. El despacho gestiona y desplaza a su equipo técnico allí donde se requiera el proyecto, firmando obras residenciales tanto en zonas urbanas como en entornos rurales de cualquier comarca catalana.

Al alcanzar la meta de las 800 obras completadas con éxito, el estudio demuestra que se puede tener la capacidad técnica de una gran firma de arquitectura manteniendo intacta la proximidad, la atención directa y la accesibilidad de un despacho de arraigo local, abriendo las puertas de la alta arquitectura a todo el mundo.

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Emisor: Arquitectos Barcelona - Terrats Arquitectura

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