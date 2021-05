La firma de John Dickinson Schneider, Inc. conmemora su centenario

LIBERTYVILLE, Ill., 10 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Hollister Incorporated y KMT Medical celebran hoy el Día del Fundador, reconociendo el centenario de su empresa matriz, The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). En la sede de Hollister Incorporated Illinois se celebró un acto conmemorativo del fundador de JDS Inc, John Dickinson Schneider, y de la rica historia de la empresa, que fue retransmitido en directo a los asociados de todo el mundo.

El 10 de mayo de 1921, John Dickinson Schneider, de 23 años, fundó JDS Inc. Con una imprenta en el sótano de la casa de sus padres en Chicago. Durante las décadas siguientes, dirigió la empresa basándose en los principios inflexibles de la Dignidad de la Persona, el Servicio y la Calidad, al tiempo que la adaptaba y evolucionaba hasta su presencia global actual en productos y servicios médicos. Hacia el final de su carrera, en un acto de gran generosidad, entregó su empresa a sus empleados como administradores; y al hacerlo, dejó un legado, un legado que no se limita a documentos sin vida, marcos legalistas o historias petrificadas. El Sr. Schneider y su esposa, Minnie Schneider, dejaron un legado que cada asociado continúa viviendo todos los días.

"Hoy marca un momento especial en el tiempo, un momento que ha afectado a nuestras vidas y a las vidas de millones de personas en todo el mundo que dependen de nuestros productos y servicios para vivir sus vidas con dignidad", dijo V. George Maliekel, Presidente y Director ejecutivo de JDS Inc. "Nuestra cultura corporativa es la expresión viva de El legado de los Schneider. Nuestra cultura define el carácter de nuestra empresa. Nos guía en las decisiones que tomamos, el trabajo que hacemos, las formas en que interactuamos entre nosotros y cómo servimos a nuestros clientes y a la comunidad global".

JDS Inc. y las compañías operativas de Hollister Incorporated y KMT Medical, continuarán conmemorando el centenario a lo largo de 2021 con actividades globales para inspirar y conectar a asociados y clientes con El legado de los Schneider.

Acerca de Hollister Incorporated Hollister Incorporated es una empresa independiente propiedad de los empleados que desarrolla, fabrica y comercializa productos para el cuidado de la salud en todo el mundo. La compañía desarrolla y fabrica productos para cuidados de ostomía, cuidados de continencia y cuidados críticos, y también desarrolla materiales de apoyo educativo para pacientes y profesionales sanitarios. Con sede en Libertyville, Illinois, tiene centros de fabricación y distribución en tres continentes y vende en casi 80 países. Hollister es una subsidiaria de propiedad absoluta de The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.), una empresa de 100 años. Hollister se guía por la Misión compartida de JDS Inc. de hacer la vida más gratificante y digna para las personas que utilizan sus productos y servicios. www.Hollister.com .

Acerca de KMT Medical Incorporated KMT Medical es un grupo de empresas que brindan servicios de atención médica domiciliaria a los consumidores. Al trabajar con los médicos, las empresas se dedican a respetar las decisiones clínicas al tiempo que brindan productos de alta calidad, experiencia inigualable y servicios personalizados. Anunciado en 2017, KMT Medical es una subsidiaria propiedad total de The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). Las empresas de KMT Medical se guían por políticas operativas coherentes con la misión y la visión de su empresa matriz, The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. www.kmtmedical.com.

