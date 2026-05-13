Firma Legal Corelex Global participa en SIMA 2026 impulsando una visión del asesoramiento inmobiliario - Corelex Global- Abogados Inmobiliarios Preventivos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de mayo de 2026.- Del 20 al 23 de mayo de 2026, en IFEMA Madrid, Corelex Global Abogados Inmobiliarios Preventivos, participará en el Salón Inmobiliario de Madrid SIMA 2026 con una propuesta clara: ayudar a compradores e inversores a analizar cada oportunidad con criterio, claridad y respaldo profesional antes de comprometer su dinero.

Con más de 25 años de experiencia en el sector legal e inmobiliario, la firma se presenta como referente en abogacía inmobiliaria preventiva, un enfoque que pone el foco no solo en resolver incidencias cuando ya han aparecido, sino en anticipar riesgos, ordenar la operación y proteger la toma de decisiones desde el principio.

La participación de Corelex Global en SIMA responde precisamente a una necesidad creciente del mercado. En un entorno donde el visitante accede a una amplia oferta de activos, promotoras, comercializadoras e intermediarios, la firma quiere aportar una capa adicional de análisis y criterio para que cada decisión inmobiliaria se tome con mayor seguridad.

“Muchas oportunidades inmobiliarias entran por los ojos, pero no siempre se analizan con la profundidad que exige una operación de este nivel. Nuestro papel es ayudar al comprador o inversor a entender qué está viendo realmente, qué riesgos existen, qué margen de negociación tiene y si esa operación merece la pena o no”, señala Isabel del Álamo Powers, abogada inmobiliaria y CEO de Corelex Global.

Para ello, la compañía estructura su propuesta en tres niveles de asesoramiento, pensados para acompañar al cliente antes, durante y en el momento decisivo de la compra.

El primero está orientado a la preparación previa del inversor internacional en España, facilitando todos los elementos necesarios para poder operar con seguridad y agilidad en el mercado español, como la obtención del NIE, la gestión de poderes o la apertura de cuenta bancaria española.

El segundo nivel se centra en el análisis previo de un inmueble ya seleccionado, cuando el cliente está valorando presentar una oferta. En esta fase, Corelex Global ofrece su servicio AVANZA+ Investment Intelligence Report, una solución que permite evaluar la operación desde una perspectiva legal, técnico-urbanística y financiera, incorporando conclusiones claras y un scoring de riesgo que ayuda al cliente a decidir si conviene avanzar, renegociar o no continuar con la operación. Todo sobre AVANZA+ en: corelexglobal.com/es/avanza-2/.

El tercer nivel entra en juego cuando el cliente decide seguir adelante con la compra. En ese punto, la firma ofrece un acompañamiento integral de la operación, incluyendo la negociación de cláusulas, la redacción y revisión de contratos, la coordinación con todas las partes intervinientes y el cierre final en notaría.

Con este enfoque, Corelex Global refuerza una idea cada vez más relevante en el sector: comprar o invertir en inmobiliario no debería ser solo una cuestión de oportunidad, sino también de análisis, prevención y estructura.

Su presencia en SIMA 2026 busca precisamente acercar esa visión al visitante particular, profesional e inversor, tanto nacional como internacional, mostrando que una buena operación no empieza en la firma, sino mucho antes: en la preparación, en la lectura correcta del activo y en la capacidad de decidir con información suficiente.

Corelex Global estará presente en SIMA 2026, del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid, en el stand D3-05 SIMA INVESTMENT, donde atenderá a visitantes interesados en conocer su modelo de asesoramiento inmobiliario preventivo y su metodología de acompañamiento integral en operaciones de compra e inversión. Como parte de su participación, la firma pondrá a disposición de los asistentes una serie limitada de consultorías iniciales de 30 minutos, sin compromiso, orientadas a analizar inmuebles concretos sobre los que el visitante ya esté valorando presentar una oferta. Las sesiones podrán agendarse previamente en este enlace corelexglobal.com/hlanding/antes-comprar-vivienda/ y contarán, además, con un obsequio especial como reconocimiento a quienes entienden que la prevención también forma parte de una decisión económica relevante y merece ser abordada con la seriedad necesaria. La entrada gratuita para asistir a SIMA 2026 en: corelexglobal.com/hlanding/antes-comprar-vivienda/

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